США передали Україні 100 далекобійних ракет ATACMS - NYT

Цими ракетами Україна зможе атакувати будь-який об'єкт російських окупантів у Криму.

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США передали Україні 100 далекобійних ракет ATACMS / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Вікіпедія

Україна отримала 100 далекобійних ракет ATACMS після того, як президент США Джо Байден схвалив ці поставки в лютому. Про це повідомляє The New York Times.

Передачу Україні цих ракет не афішували, щоб не дати російським окупантам відсунути подалі потенційні цілі для ударів на "безпечну" відстань.

Повідомляється, що вночі у вівторок Україна вдарила по російських військах у Бердянську саме ракетами більшої дальності. Також повідомлялося про вибухи на військовому аеродромі в Джанкої, який, як стверджують високопоставлені представники адміністрації, також був атакований ракетами великої дальності.

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"Ці удари ще раз довели, що Україна може здобувати бойові перемоги, якщо їй надано правильні інструменти ... Україна може поставити під приціл будь-який російський об'єкт у Криму, включно з критично важливими складами боєприпасів і палива. Уявіть, якби у них були ці ракети два роки тому", - заявив у своїй заяві сенатор від штату Міссісіпі Роджер Уікер, старший республіканець у Комітеті зі збройних сил.

Стверджується, що з моменту розробки ракет було виготовлено всього близько 4000 одиниць ATACMS.

Таємні поставки ATACMS Україні - останні новини

Видання Reuters писало з посиланням на анонімного американського чиновника, що США вже поставили Україні далекобійні ATACMS. Ракети до американських артилерійських установок передали в рамках попереднього пакета допомоги на 300 млн доларів.

Україна успішно використовує їх на полі бою. Зокрема, вперше застосувала їх 17 квітня, здійснивши удар по аеродрому росіян у Криму. Американець не став уточнювати, скільки ракет Сполучені Штати передали українським силам.

Ще в березні західні ЗМІ писали про готовність Білого дому передати Україні ATACMS більшого радіусу дії (до 290 км). Стверджувалося, що Пентагону вдалося оновити запаси стратегічного озброєння іншими - новішими - далекобійними ракетами.

12 березня США оголосили про на той момент крайній пакет військової допомоги Україні на 300 млн доларів. Напередодні журналісти дізналися, що до траншу могли увійти далекобійні ATACMS. Однак офіційно Вашингтон це заперечував.

Україна найближчим часом може отримати новий пакет військової допомоги, до якого будуть включені далекобійні ракети ATACMS. Очікується, що вартість цього пакета становитиме 1 мільярд доларів.

Що таке ATACMS / Інфографіка Главреда

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

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