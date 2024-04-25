Росія здійснила масовану атаку на українську залізницю: є загиблі

Серед загиблих - молоді чоловіки. Усі працювали електромеханіками на залізниці.

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РФ звернула увагу на українську логістику / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, Міноборони РФ

Російські окупанти у четвер, 25 квітня, вдарили по обʼєктах Укрзалізниці у трьох областях. У компанії заявили про здійснення Росією масованого удару.

РФ атакувала залізниці у Харківській, Черкаській та Донецькій областях.

"Внаслідок ворожого удару на Донеччині під час виконання роботи загинули троє залізничників. Четверо працівників отримали осколкові поранення та контузії. Наразі людей госпіталізовано", - ідеться у повідомленні компанії.

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Серед загиблих залізничників - молоді чоловіки:

Богдан Ковальов - 26 років.

Сергій Кузнецов - 37 років.

Михайло Бандрівський - 26 років.

Усі троє працювали електромеханіками на залізниці.

Окупанти також атакували Харківщину, в результаті чого постраждали троє співробітників. На Черкащині ворожа атака пошкодила залізничну інфраструктуру, на щастя, без жертв.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Україна готується до нових ударів - вибухи сьогодні

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський доручив посилити додатковими засобами ППО і РЕБ обʼєкти критичної інфраструктури, по яких ворог нещадно бʼє усю весну. У повідомленні Зеленського вказується, що ідеться не тільки про прикриття енергообʼєктів, а й транспортних.

У четвер, 25 квітня, під час оголошеної повітряної тривоги російські війська завдали удару керованим авіаційним боєприпасом (КАБ) по Сумах. Окупанти атакували обʼєкт інфраструктури.

Крім того, росіяни вдарили по Балаклії на Харківщині - біля залізничного вокзалу.

Цього ж дня Росія атакувала українські об'єкти - на Черкащині та на Херсонщині. Зокрема, в Херсонській області були зафіксовані влучання в об'єкт критичної інфраструктури, приватні автомобілі та газопровід. Через російську агресію 3 людини отримали поранення.

Саме удари Росії по обʼєктах критичної інфраструктури, за даними ЗМІ, нібито переконали Білий дім передати Україні ракети ATACMS більшої дальності.

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