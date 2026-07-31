"У Пентагоні занепокоєння": з’явився сумний прогноз щодо підтримки США Києва

Американці зіткнулися з дефіцитом систем ППО, зазначає Ігор Семиволос.

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Дональд Трамп може змінити рішення щодо України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне із заяв Семиволоса:

Трамп може перекласти відповідальність за врегулювання на Європу

США навряд чи нададуть Україні більше ракет ППО

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос прокоментував ймовірні подальші кроки адміністрації президента США Дональда Трампа в контексті врегулювання війни в Україні.

"Трамп може сказати: це європейське питання, розбирайтеся самі. А може, навпаки, - заявити про підтримку України. Але як саме підтримати? Надати більше "Патріотів"? У цьому я сумніваюся. Американці й самі зіткнулися з дефіцитом цих систем. І, наскільки мені відомо, саме через це вони значною мірою скоротили активні бойові дії", - сказав він в інтерв’ю Главреду.

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Разом з тим експерт погодився з думкою про те, що пауза в ударах США по Ірану також може бути пов’язана саме з дефіцитом ракет для систем ППО.

"Саме так. Я можу помилятися, адже я не був там. Але, принаймні, якщо вірити серйозним аналітикам, у Пентагоні зараз дійсно існує занепокоєння через брак ракет для систем протиповітряної оборони", - додав Семиволос.

/ Главред

Новий удар США по РФ: що відомо

Законопроект, ініційований покійним американським сенатором Ліндсі Гремом, який передбачає посилення санкційного тиску на Росію, подолав один із ключових етапів розгляду в Сенаті США. Успішне процедурне голосування суттєво підвищило ймовірність його подальшого ухвалення.

Наступним кроком стане розгляд ініціативи на засіданні Сенату у повному складі. За оцінками експертів, документ здатний заручитися широкою підтримкою представників обох партій. У разі схвалення законопроект направлять до Палати представників, де його розгляд і можливе голосування очікуються ближче до кінця року.

Нагадаємо, раніше "Главред" повідомляв про те, що Білий дім схвалив "пекельні санкції" проти РФ. Рішення було ухвалено на тлі інтенсифікації переговорів між Києвом і Вашингтоном.

Як повідомлялося раніше, Сенат США схвалив законопроект про санкції проти Росії та Ірану, який розробляв покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Раніше також повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп запропонував розширити законопроект про так звані "пекельні" санкції проти Росії, включивши до нього також Іран.

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Про персону: Ігор Семиволос Ігор Миколайович Семиволос - історик, політолог, сходознавець. Молодший науковий співробітник відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Автор досліджень у галузі культурної антропології, історії та культури народів Близького Сходу і мусульманських громад Европи, етнополітичної проблематики в сучасній Україні.

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