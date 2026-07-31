"У Пентагоні занепокоєння": з’явився сумний прогноз щодо підтримки США Києва

Головне із заяв Семиволоса:
- Трамп може перекласти відповідальність за врегулювання на Європу
- США навряд чи нададуть Україні більше ракет ППО
Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос прокоментував ймовірні подальші кроки адміністрації президента США Дональда Трампа в контексті врегулювання війни в Україні.
"Трамп може сказати: це європейське питання, розбирайтеся самі. А може, навпаки, - заявити про підтримку України. Але як саме підтримати? Надати більше "Патріотів"? У цьому я сумніваюся. Американці й самі зіткнулися з дефіцитом цих систем. І, наскільки мені відомо, саме через це вони значною мірою скоротили активні бойові дії", - сказав він в інтерв’ю Главреду.
Разом з тим експерт погодився з думкою про те, що пауза в ударах США по Ірану також може бути пов’язана саме з дефіцитом ракет для систем ППО.
"Саме так. Я можу помилятися, адже я не був там. Але, принаймні, якщо вірити серйозним аналітикам, у Пентагоні зараз дійсно існує занепокоєння через брак ракет для систем протиповітряної оборони", - додав Семиволос.
Новий удар США по РФ: що відомо
Законопроект, ініційований покійним американським сенатором Ліндсі Гремом, який передбачає посилення санкційного тиску на Росію, подолав один із ключових етапів розгляду в Сенаті США. Успішне процедурне голосування суттєво підвищило ймовірність його подальшого ухвалення.
Наступним кроком стане розгляд ініціативи на засіданні Сенату у повному складі. За оцінками експертів, документ здатний заручитися широкою підтримкою представників обох партій. У разі схвалення законопроект направлять до Палати представників, де його розгляд і можливе голосування очікуються ближче до кінця року.
Нагадаємо, раніше "Главред" повідомляв про те, що Білий дім схвалив "пекельні санкції" проти РФ. Рішення було ухвалено на тлі інтенсифікації переговорів між Києвом і Вашингтоном.
Як повідомлялося раніше, Сенат США схвалив законопроект про санкції проти Росії та Ірану, який розробляв покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем.
Раніше також повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп запропонував розширити законопроект про так звані "пекельні" санкції проти Росії, включивши до нього також Іран.
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Про персону: Ігор Семиволос
Ігор Миколайович Семиволос - історик, політолог, сходознавець.
Молодший науковий співробітник відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України.
Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень.
Автор досліджень у галузі культурної антропології, історії та культури народів Близького Сходу і мусульманських громад Европи, етнополітичної проблематики в сучасній Україні.
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