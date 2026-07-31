Чоловік з Коломиї публічно знущається над рідними - українці в мережі обурені

Родичі чоловіка, яких він ображає, відмовляються писати заяву до поліції.

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У поліції повідомили, ким є чоловік, якого обговорюють українці у соцмережах / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Коротко:

У соцмережах чоловік з Коломиї показував, як знущається над рідними

Українців обурили відеозаписи чоловіка

У поліції заявили, що чоловік психічно хворий

У соцмережі Threads українці активно обговорюють дописи мешканця Коломиї, який масово публікує у соцмережах відео з образами та погрозами своїм родичам.

Користувачі з'ясували, що від дій чоловіка страждають його мати і бабуся. Попри постійні знущання рідні відмовляються звертатися до правоохоронців.

відео дня

"Національна поліція, будь ласка, зверніть увагу на чоловіка, який проживає в місті Коломия, знімає відео з участю двох жінок (ймовірно мама і бабуся), де він знущається над ними і погрожує вбити. Жінки просять його піти, але він не реагує. Прошу також соціальні служби втрутитись", - йдеться у дописі _.puryshkinanuta._.

Допис у Threads з коментарем мешканця Коломиї / фото: скріншот

У коментарях українці обурені діями чоловіка та бездіяльністю служб, які б мали відреагувати на дану ситуацію. Водночас сам автор відеозаписів, які обурили українців, також веде діалог з користувачами соцмережі і погрожує їм розправою.

Що відомо про чоловіка

Чоловік, який знущається з родичів, називає себе Васею Томенком. Він почав публікувати відео та дописи з нецензурною лексикою та погрозами ще 24 липня. При цьому, схоже, він не боїться відповідальності за свої вчинки, бо називає себе "неосудним".

Як відреагувала поліція

У коментарі виданню ZAXID.NET у поліції Івано-Франківської області підтвердили, що чоловік, чия поведінка обурила українців, психічно хворий і перебуває під наглядом медиків.

"83-річна бабуся та її донька сказали, що претензій до свого сина й онука не мають. Із заявами до поліції вони не зверталися та від їх написання відмовилися. Поліцейські також поспілкувалися із 40-річним чоловіком, який проживає разом із родиною. Встановлено, що він перебуває під наглядом відповідних медичних фахівців", - заявили правоохоронці.

Про інцидент нібито вже повідомили соціальні служби, а поліцейський офіцер громади періодично буде відвідувати родину, щоб перевіряти, чи безпеці жінок нічого не загрожує.

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Про джерело: Threads Threads - соціальна мережа, яка належить американській компанії Meta Platforms. Програма призначена для роботи сумісно з Instagram: користувачі повинні мати обліковий запис Instagram, щоб зареєструватися. Threads виступає прямим конкурентом Twitter, оскільки присутня можливість публікувати текст та зображення, відповідати на публікації інших або лайкати їх зміст, пише Вікіпедія.

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