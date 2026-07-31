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"Втратив усіх": що відомо про багатодітну сім’ю, вбиту РФ в Радушному

Олексій Тесля
31 липня 2026, 19:29
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В результаті атаки загинули батьки та троє дітей. Ще п’ятеро неповнолітніх деякий час вважалися зниклими безвісти.
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Рятувальники на місці удару ракети РФ / Колаж: Главред, фото: dp.dsns.gov.ua

Важливо:

  • З'явилися нові кадри з місця російського ракетного удару по селищу Радушне
  • В результаті атаки загинули батьки та троє дітей

У мережі з'явилися нові кадри з місця російського ракетного удару по селищу Радушне Криворізького району, де 30 липня загинула багатодітна сім'я.

На місці трагедії перебуває старший син сім'ї Данило разом із дружиною. Про це йдеться в матеріалі Суспильного.

відео дня

Чоловік втратив батьків, братів і сестер, а також свого півторарічного сина Артема, який після удару вважався зниклим безвісти.

"Втратив усіх: батьків, сестер, братів, сина. Залишилися лише дружина, сестра та брат", - сказав чоловік.

За інформацією ЗМІ, внаслідок атаки загинули батьки та троє дітей. Ще п’ятеро неповнолітніх деякий час вважалися зниклими безвісти.

Данило розповів журналістам, що його маленький син був дуже життєрадісною дитиною, постійно посміхався і з цікавістю грав на піаніно. Рідні вірили, що хлопчик мав музичні здібності. Сам чоловік проходить службу в Миколаєві й незадовго до трагедії планував переїхати разом із дружиною та дитиною.

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/ suspilne.dnipro

Особливо сильне враження на користувачів справили кадри, на яких мати Артема стоїть біля зруйнованого будинку, намагаючись знайти серед руїн хоч якісь сліди своєї дитини.

Дивіться відео - перші хвилини після удару РФ:

У коментарях у Тhreads люди зізнаються, що не можуть стримати емоцій. Одні пишуть, що неможливо уявити біль матері, яка втратила сина, інші називають побачене "пеклом на землі" і висловлюють щирі співчуття рідним загиблих. Багато хто зазначає, що подібні трагедії неможливо описати словами, а пережити таку втрату, на їхню думку, здається немислимим.

Знімок екрана
/ https://t.me/svoiKR

Аналітики оцінили ймовірність нового ракетного удару РФ

Після масованої повітряної атаки в ніч на 30 липня експерти припускають, що Росія могла зберегти більшу частину свого ракетного запасу для подальших ударів. На думку аналітиків моніторингового каналу, це може вказувати на підготовку нової масштабної атаки, однією з ймовірних цілей якої називають Київ.

Фахівці також вважають, що частина ракет, запущених по столиці під час останнього обстрілу, могла використовуватися не тільки для нанесення ударів, а й для оцінки ефективності української системи протиповітряної оборони. За їхньою версією, таким чином російські військові могли намагатися визначити можливості ППО та наявність ракет-перехоплювачів.

Додаткові запитання в аналітиків викликали зміни в маршрутах стратегічної авіації РФ після завершення атаки. За їхніми даними, кілька бомбардувальників Ту-95МС після виконання завдання приземлилися на іншому аеродромі, тоді як літаки Ту-160 повернулися на свої бази на Далекому Сході. Експерти зазначають, що подібні зміни ускладнюють відстеження підготовки можливих наступних ударів.

/ Главред

Удари РФ по Україні: новини за темою

Раніше повідомлялося, що в Києві та області є руйнування, жертви та постраждалі. У Держнадзвичайних ситуацій розповіли про наслідки ворожого удару.

Нагадаємо, що 30 липня на тлі масованого обстрілу України у Львові пролунали вибухи. У місті активно працювала ППО. Пошкоджено два житлові будинки. За останніми даними мера Садового, двоє людей у Львові вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває. 23 людини звернулися за медичною допомогою, 13 перебувають у лікарні.

Як писав "Главред", російська балістична ракета влучила безпосередньо в житловий будинок, де перебувала багатодітна сім’я. У результаті прямого влучання загинули шестеро людей: дві дівчинки віком 5 і 12 років, а також четверо дорослих.

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Про джерело: "Суспільне"

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