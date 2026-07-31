В Києві під час протестної ходи прогриміли вибухи: РФ запустила реактивні БПЛА

Рух ворожих дронів зафіксували не лише в напрямку Києва.

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Місцеві жителі повідомили про вибухи / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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Росія запустила по Україні реактивні дрони

Після оголошення тривоги кияни почули вибухи

В столиці під час повітряної тривоги тривала протестна хода

Близько 20:00 в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Як повідомили в КМВА, у столиці тривога оголошена через загрозу ворожих безпілотників.

"Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні. відео дня

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

У Повітряних Силах повідомили про рух реактивних дронів у напрямку Києва, а також Броварів та Борисполя у Київській області. Водночас мешканці столиці у соцмережах повідомили про вибухи.

Зауважимо, що загроза у столиці виникла під час протестної ходи проти відставки Михайла Федорова, який раніше очолював Міністерство оборони України.

Учасники ходи пройдуть від пам'ятника Шевченку до площі Івана Франка, де останніми тижнями проходили мітинг за повернення Федорова та відставку колишнього головнокомандувача Олександра Сирського.

Скріншот з telegram-каналу Главред

Дивіться відео протестної ходи:

Станом на 20:32 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

В Київській ОВА повідомили, що внаслідок атаки РФ у Броварському районі постраждав чоловік. Попередньо він отримав уламкове поранення ноги. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

РФ зможе масовано бити дронами по заходу України

Главред писав, що за словами експерта з технологій Сергія Бескрестнова, російські ударні безпілотники наразі не здатні ефективно досягати західних регіонів України через відсутність діючих ретрансляторів на території Білорусі.

Але ситуація може змінитися, якщо Білорусь дозволить використовувати такі засоби зв’язку. У такому разі керовані російські дрони, що застосовують нові методи наведення, зможуть загрожувати не лише прикордонним районам, а й областям на заході України, зокрема Львівщині та Волині.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч проти 30 липня російські війська масовано атакували Україну. Ворог застосував балістичні ракети, частина з яких рухалася у напрямку Києва.

Раніше у Повітряних Силах повідомили, що Росія за минулий тиждень випустила по Україні понад 50 ракет, які летіли балістичною траєкторією.

Напередодні повідомлялося, що в ніч на 28 липня після оголошення повітряної тривоги через атаку РФ у Києві прогриміли вибухи. У напрямку столиці також рухалися реактивні дрони.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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