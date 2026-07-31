Йшла по воду: соцмережі зворушила історія 17-річної волонтерки, яку вбив снайпер РФ

Дівчина загинула під час блокади Маріуполя, коли забезпечувала водою сусідів, - про це у день її народження написала найближча подруга.

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Трагічна історія 17-річної волонтерки з Маріуполя / Колаж: Главред, фото: скріншоти/threads

Коротко:

Снайпер РФ 5 років тому убив 17-річну волонтерку Роману в Маріуполі

Дівчина загинула, коли несла воду з моря для людей

У соціальній мережі Threads шириться зворушливий і водночас болісний допис про 17-річну волонтерку Роману, чиє життя цинічно забрав російський снайпер у блокованому Маріуполі. Історією дівчини поділилася її найкраща подруга під ніком @she.is.diane у день, коли Романі мало б виповнитися 22 роки.

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"Сьогодні день народження в моєї найкращої подруги Романи, їй мало виповнитись 22 роки але вона загинула, коли несла воду з моря, як волонтерка для інших людей, її вбив російський снайпер в Маріуполі і тепер їй назавжди 17", - написала подруга загиблої.

За словами дівчини, попри всі життєві труднощі, Романа завжди залишалася усміхненою та прагнула допомагати іншим, навіть коли самій було невимовно важко:

"Вона була найкращою людиною в моєму житті… Я просто хочу, щоб ви знали про цю світлу людину".

Реакція мережі: "Світ має знати, що зробила р**ня"

Публікація викликала потужну хвилю емоцій та співчуття серед користувачів. Люди в коментарях висловлюють біль від утрати, гнів через злочини окупантів та закликають не дати світу забути про цю трагедію.

"Досі не вкладається в голові, як людина на тому кінці рушниці може стрільнути в дитину. Вічна памʼять Романі. Дуже шкода, що обірвалось життя", - написала одна із користувачів, коментар якої під постом набрав найбльше вподобань.

"Проклята pоziя.... Яка гарна дитина... вічна світла пам'ять їй....", - зазначила інша коментаторка.

Один із дописувачів закликав подругу щороку нагадувати суспільству про загиблу волонтерку:

"Щороку нагадуйте світу про цю дівчинку. Ми маємо пам'ятати".

На це @she.is.diane відповіла, що зробить усе, аби пам'ять про її подругу жила:

"Нагадую два рази в рік в день смерті і в день народження, бо світ має знати що зробила р**ня".

Історія 17-річної Романи, яка загинула, намагаючись забезпечити водою інших під час облоги, стала ще одним болючим нагадуванням про ціну, яку Україна платить щодня, та про воєнні злочини РФ, що не мають строку давності.

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Про джерело: Threads Threads - соціальна мережа, яка належить американській компанії Meta Platforms. Програма призначена для роботи сумісно з Instagram: користувачі повинні мати обліковий запис Instagram, щоб зареєструватися. Threads виступає прямим конкурентом Twitter, оскільки присутня можливість публікувати текст та зображення, відповідати на публікації інших або лайкати їх зміст, пише Вікіпедія.

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