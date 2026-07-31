Дівчину Стетхема захейтили за співпрацю з РФ

Знаменитість стала обличчям російського бренду й наразилася на справедливу критику.

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Наречена Стетхема опинилася в центрі скандалу / Колаж Главред, фото Instagram/rosiehw

Коротко:

Що зробила модель

Що їй написали

Наречена популярного голлівудського актора, британська модель Роузі Хантінгтон-Вайтлі, потрапила у великий скандал.

Знаменитість стала обличчям російського бренду, чим викликала шалене обурення українців у мережі.

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Про співпрацю повідомив якийсь бренд терористичної держави EKONİKA. "Нова колекція EKONIKA: у головній ролі - Роузі Гантінгтон-Вайтлі", - написали на сторінці торгової марки.

Дівчина Стетхема тепер знає, що про неї думають українці / Скріншот Instagram/rosiehw

Цікаво, що сама модель жодного разу не згадала про те, що є обличчям бренду. Навіть у коментарях до допису росіяни іронізують з приводу того, що сама Роузі може й не знати, що стала обличчям бренду в Росії.

Дівчина Стетхема тепер знає, що про неї думають українці / Скріншот Instagram/rosiehw

"Ви серйозно? Стати обличчям російського бренду?", "Колаборація з Росією - це дно", "Скільки дитячих життів ви готові віддати за нову колаборацію", - обурилися українці.

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Про особу: Роузі Гантінгтон-Вайтлі Роузі Хантінгтон-Вайтлі - британська супермодель і актриса, відома як одна з "ангелів" "Victoria’s Secret". У різні періоди брала участь у рекламних кампаніях Abercrombie & Fitch, Bloomingdale's, Clinique, DKNY, French Connection, LAMB, Pepe Jeans, Shiatzy Chen, Ralph Lauren, Topshop, Tommy Hilfiger та інших. У 2008 році стала обличчям осінньо-зимової колекції компанії Burberry. З 2006 по 2010 рік брала участь у показах колекцій бренду Victoria’s Secret, колишній "ангел" Victoria’s Secret. У 2010 році підписала контракт на участь у зйомках продовження "Трансформерів", оскільки Меган Фокс звільнили з проєкту через критику режисера Майкла Бея.

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