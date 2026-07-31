'Не витримало серце': мати загиблого воїна померла по дорозі до його могили

Згорьована мати жила пам’яттю про свого сина.

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Материнське серце зупинилося на дорозі до могили сина / Колаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/profile.php?id=61580496577026

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На Тернопільщині померла матір загиблого воїна

Серце жінки зупинилося по дорозі до могили сина

У Тернопільській області передчасно померла мати загиблого українського воїна Ірина Венчур. Про це повідомив у Facebook "Ветеранський простір зборів".

Там зазначили, що Ірина жила пам’яттю про свого сина, щиро молилася за упокій його душі, брала участь у прощах до Зарваниці та Лішні. Серце матері зупинилося на дорозі до могили сина - Захара Венчура.

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"Не витримало материнське серце… Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі. Вічна пам’ять Ірині Венчур. Світла пам’ять Захиснику Захару Венчуру", - йдеться у повідомленні.

Допис про смерть Ірини Венчур / фото: скріншот

Син Ірини Захар загинув 18 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу Вугледара у Донецькій області. Дев’ять місяців він вважався безвісти зниклим. Йому було лише 30 років. Поховала Ірина сина у червні 2025 року.

Зеленський озвучив нові втрати Росії та України у війні

Главред писав, що за словами глави держави, Росія втратила у війні проти України - 2022 року вже 1,6 мільйона військових, із яких близько 700 тисяч - загиблими.

Президент також озвучив оцінку українських втрат. За його словами, загинули щонайменше 50 тисяч українських військових, ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість захисників вважається зниклими безвісти.

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Нагадаємо, Главред писав, що у мережі з'явилися нові кадри з місця російського ракетного удару по селищу Радушне Криворізького району, де 30 липня загинула багатодітна сім'я. На місці трагедії перебуває старший син сім'ї Данило разом із дружиною.

Раніше у соціальних мережах поширився зворушливий і водночас болісний допис про 17-річну волонтерку Роману, чиє життя цинічно забрав російський снайпер у блокованому Маріуполі.

Напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням допомогти отримати згоду Ілона Маска на розширення можливостей використання системи супутникового зв’язку Starlink.

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Про джерело: Ветеранський простір Зборів Ветеранський простір Зборів - організація у місті Зборів Тернопільської області, де працюють фахівці з супроводу ветеранів російсько-української війни.

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