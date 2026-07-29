Удар по нафтових доходах РФ: Сенат США підтримав суперпакет санкцій

Голосування відбулося через кілька годин після похорону Ліндсі Грема та зустрічі сенаторів з Володимиром Зеленським.

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Сенат США проголосував за рішення запровадити "пекельні санкції" проти РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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Сенат США схвалив проект санкцій проти РФ та Ірану 86 голосами

Документ передбачає мита до 100% на імпорт нафти з РФ

Володимир Зеленський особисто стежив за процедурним голосуванням

Сенат США під час процедурного голосування 28 липня підтримав законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану, який розробляв покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Документ було схвалено всього через кілька годин після похорону Грема у Вашингтоні та незабаром після зустрічі президента України Володимира Зеленського з сенаторами в Капітолії.

Голосування завершилося з результатом 86 "за" і 12 "проти".

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Як пише CNN, тепер керівництво Сенату сподівається досягти згоди з усіма 100 сенаторами, щоб пакет санкцій було ухвалено до початку канікул у серпні. Але проблема полягає в тому, що будь-який сенатор може висловити заперечення й уповільнити процес.

Після цієї зустрічі сенатори запросили Зеленського поспостерігати за частиною голосування з галереї Сенату, після чого він поаплодував і сказав: "Дякую". Кілька сенаторів поаплодували йому у відповідь.

Зазначимо, що санкції проти РФ передбачають мита в розмірі до 100% проти п’яти найбільших імпортерів російської нафти та газу, зокрема Індії та Китаю.

Як Зеленський відреагував на схвалення жорсткого проєкту санкцій

Президент Зеленський відреагував на процедурне голосування Сенату США за антиросійські санкції, що наблизило їхнє остаточне схвалення.

Глава держави повідомив у Telegram, що перед голосуванням відбулася зустріч із представниками обох партій Сенату. На ній обговорювалися багато тем, і насамперед - антибалістичний захист України.

Президент підкреслив, що символічним було те, що саме 29 липня, у день прощання з Ліндсі Гремом, сенатори провели процедурне голосування за законопроект щодо санкцій проти РФ. Адже, як відомо, саме покійний сенатор Грем доклав чимало зусиль до їхньої розробки.

"Було честю бути присутнім під час підрахунку голосів - 86 сенаторів підтримали документ. Це перший крок до реалізації планів Ліндсі й, безперечно, крок до миру. Важливо, щоб цей інструмент спрацював", - наголосив Зеленський.

Варто зазначити, що для остаточного схвалення так званих антиросійських санкцій Грема Сенату необхідно буде ще раз проголосувати за це заплановане рішення до серпня. Для остаточного результату необхідно, щоб обмеження підтримали всі сенатори без винятку.

Після цього санкції проти країни-агресора повинна буде підтримати Палата представників, і лише тоді обмеження набудуть чинності.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред ​

Законопроект про "пекельні санкції": що відомо

Законопроект було внесено до Сенату 17 грудня 2025 року.

У січні 2026 року Ліндсі Грем повідомив, що після продуктивної зустрічі з президентом Дональдом Трампом отримав схвалення двопартійного законопроекту про санкції проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський та спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук неодноразово обговорювали з Гремом і Блюменталем просування їхнього законопроекту про санкції проти РФ.

Ще в лютому Блюменталь висловлював надію, що двопартійний законопроект про жорсткі санкції проти РФ перебуває "на порозі голосування".

Як писав Главред, у липні стало відомо, що Білий дім погодив "пекельні санкції" проти РФ.

За даними Axios, у Сенаті США набирає підтримку законопроект із жорсткими санкціями проти РФ. Ініціатива вже отримала 61 співавтора - цього достатньо для її ухвалення в Сенаті.

Дональд Трамп заявляв, що серйозно розглядає можливість підтримати ініціативу, зазначивши, що робить це "на честь Ліндсі Грема", який був головним прихильником законопроекту.

На зустрічі з прем’єр-міністром Іраку Алі аз-Зейді президент Трамп припустив, що підпише законопроект про санкції проти Росії, ініціатором якого був нині покійний сенатор Ліндсі Грем.

Видання Bloomberg повідомляло, що група американських сенаторів від обох партій досягла згоди щодо законопроекту, який розширює повноваження президента США Дональда Трампа щодо введення санкцій проти найбільших покупців російських енергоносіїв, а також посилює обмеження стосовно Ірану.

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Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) - одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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