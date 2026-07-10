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Білий дім схвалив "пекельні санкції" проти РФ: у Сенаті зробили заяву

Олексій Тесля
10 липня 2026, 21:02
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Новий пакет санкцій надасть Дональду Трампу інструменти для сприяння припиненню війни, впевнений Ліндсі Грем.
Ліндсі Грем, Путін
Ліндсі Грем повідомив про схвалення антиросійських санкцій / Колаж: Главред, фото: facebook.com/LindseyGrahamSC, скріншот

Головне із заяв Грема:

  • Білий дім погодив законопроект про нові санкції проти РФ
  • Підвищення бойової ефективності України може покласти край війні

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем повідомив про досягнення угоди з Білим домом щодо законопроекту про посилення санкцій проти країни-агресора РФ.

"Ми працювали разом з адміністрацією - сенатор Блюменталь, я та сенатор Шагін - щоб переконатися, що цей документ буде прийнятним для адміністрації, що він сформульований так, щоб вони могли його підтримати. Я радий повідомити, що приблизно 30 хвилин тому ми досягли угоди з Білим домом щодо версії законопроекту про санкції проти Росії, яку вони підтримають. Це означає, що він стане законом", – повідомив Грем на брифінгу в Києві.

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Він додав, що після повернення до Вашингтона разом із сенатором Блюменталем вони звернуться до лідерів республіканців і демократів, щоб з’ясувати, "чи зможемо ми знайти час для просування цього пакету санкцій проти Росії". Грем упевнений, що це "надасть президенту Дональду Трампу інструменти для сприяння припиненню війни", передає Інтерфакс-Україна.

"Є певні кроки, які ми можемо вжити у сфері технологій, щоб підвищити боєздатність України та захистити її від атак балістичними ракетами. Якщо ми це зробимо, поєднавши це зі створенням інструментів для покарання тих країн, які підтримують Путіна й наживаються на цій війні, то, на мою думку, у нас з’явиться найкращий шанс за останні п’ять років, відтоді як я приїжджаю сюди, змусити Путіна сісти за стіл переговорів", – вважає сенатор.

Деталі законопроекту про нові санкції проти РФ

Окремо він зазначив, що після повернення до США проведе переговори з Трампом та країнами, які купують дешеву російську нафту й обходять санкції, щоб переконати їх допомогти покласти край війні.

"Тим країнам, які купують дешеву російську нафту й підтримують Путіна, – я знаю, хто ви: ви – одні з наших найкращих друзів. Тим країнам, які купують дешевий російський газ, щоб підтримати Путіна, – я знаю, хто ви: ви – одні з наших найкращих друзів. До країн, які обходять санкції, щоб купувати російську нафту та газ і перепродавати їх із прибутком, – я знаю, хто ви, і ви – одні з наших найкращих друзів", – заявив Грем.

Говорячи про свій законопроект щодо санкцій проти РФ, Грем підкреслив, що він "розроблений з метою спонукати тих, хто купує російську нафту та газ, знайти нові джерела поставок".

"Те, що ми дамо вам час на пошук нових джерел, стане для вас стимулом їх знайти. Але це рішення ви повинні прийняти самі. Чим швидше це стане зрозумілим Путіну, тим швидше стане зрозумілим таким країнам, як Китай, що допомогти Путіну можна лише заплативши за це ціну, тим швидше ця війна закінчиться", – заявив сенатор.

Подробиці переговорів із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із сенатором США Ліндсі Гремом, який уже вдесяте перебуває з візитом у Києві, та про обговорення з ним питання санкцій проти РФ.

"Саме зараз важливо посилити наш далекосяжний санкційний тиск на Росію новими санкційними кроками партнерів. Ліндсі поінформував про роботу в Конгресі над відповідним законопроектом. Ми також обговорили нагальні потреби у ППО для захисту наших людей", – написав Зеленський у Telegram.

санкции
/ Главред

Важливі кроки для завершення війни

Грем також вважає, що підвищення бойової ефективності України та посилення міжнародної підтримки боротьби з Володимиром Путіним зможуть покласти край російсько-українській війні в найближчі місяці.

"Ми переживаємо тут унікальний момент. У найближчі місяці, якщо ми все зробимо правильно – підвищимо бойову ефективність України, переконаємо людей допомагати нам у боротьбі з Путіним, а не підтримувати його, – ми зможемо покласти край цій війні", – заявив він.

За словами сенатора, необхідно надати Україні більше ракет-перехоплювачів для самооборони, технології, які дозволили б ефективніше протистояти росіянам, а також "дати зрозуміти тим країнам, які підтримують Путіна, що вони мають бути частиною рішення, а не частиною проблеми".

Також він висловив переконання, що "шлях до закінчення цієї війни, шлях до миру пролягає через Пекін більшою мірою, ніж через Вашингтон, Київ чи Москву".

"І Бог знає, що Україна заслуговує на всю підтримку, яку ми можемо їй надати. Чим швидше ця війна закінчиться, тим швидше світ стане кращим місцем для життя", – додав Грем.

За його словами, він "ніколи не був таким оптимістичним, як сьогодні, щодо того, що у нас є формула для припинення цієї війни".

За словами Грема, "найкращим доказом можливостей України є самі росіяни".

"Ця країна, чисельність військ якої вдесятеро менша, ніж у супротивника, з часом змогла домінувати на полі бою, завдаючи важких втрат із темпами, що перевищують показники Другої світової війни. Серед росіян кількість загиблих у бою перевищує кількість поранених, а таке в історії воєн трапляється вкрай рідко. Чому? Завдяки мужності та інноваційному підходу українських військових", – підкреслив сенатор.

Окремо він наголосив, що для Америки було б величезною помилкою не налагодити партнерство з Україною у сфері безпілотників.

"Вони готові допомогти нам, тому що ми були готові підтримати Україну в найважчі для неї дні", – сказав сенатор, додавши, що існує величезна можливість співпрацювати з Україною, щоб покращити власні американські оборонні можливості.

Грем додав, що "дрони в руках правильних людей можуть стати кошмаром для будь-якої країни".

Дивіться відео - заява Ліндсі Грема:

Знімок екрана
/ Скріншот

Законопроект про "пекельні санкції": що відомо

Законопроект був внесений до Сенату 17 грудня 2025 року.

У січні 2026 року Ліндсі Грем повідомив, що після плідної зустрічі з президентом Дональдом Трампом отримав схвалення двопартійного законопроекту про санкції проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський і спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук неодноразово обговорювали з Гремом і Блюменталем просування їхнього законопроекту про санкції проти РФ.

Ще в лютому Блюменталь висловлював надію, що двопартійний законопроект про жорсткі санкції проти РФ перебуває "на порозі голосування".

Санкції проти РФ - новини за темою:

Раніше "Главред" повідомляв, що країни G7 домовилися посилити тиск на російську військову економіку шляхом введення додаткових обмежень, зокрема в нафтогазовому секторі. На думку лідерів, поточна ситуація вимагає вжиття нових санкційних заходів.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Сполучені Штати готові повернутися до жорсткого санкційного тиску на російський енергетичний сектор. Обмеження, які раніше були пом'якшені для стабілізації глобального ринку, можуть поновитися вже найближчим часом.

Як повідомлялося, на саміті "Великої сімки" (G7) Велика Британія оголосила про введення нових санкцій проти країни-агресора Росії та уклала ядерну угоду з Україною. Новий британський пакет заходів спрямований насамперед проти тіньового флоту РФ.

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Про персону: Ліндсі Грем

Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955, Сентрал, Південна Кароліна) - американський політик-республіканець. Полковник.

3 березня 2022 у прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових ліквідувати президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму Твіттері він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря.

Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави немислимий", пише Вікіпедія.

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