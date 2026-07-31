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Сенат США просунув законопроєкт Грема про санкції: які наслідки очікують РФ

Руслан Іваненко
31 липня 2026, 02:03
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Сенат США наблизив ухвалення законопроєкту Грема про санкції проти РФ, який передбачає нові обмеження для Москви.
Санкции, Трамп, Танкер
Законопроєкт Грема про санкції проти Росії наблизився до ухвалення / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, whitehouse.gov

Коротко:

  • Сенат США наблизив законопроєкт про санкції проти РФ
  • Документ передбачає нові обмеження проти російських компаній
  • У Палаті представників його можуть розглянути наприкінці року

Законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, ініційований покійним сенатором США Ліндсі Гремом, пройшов важливий процедурний етап у Сенаті. Після позитивного голосування документ отримав більше шансів на остаточне схвалення.

Очікується, що найближчим часом законопроєкт розгляне та ухвалить Сенат у повному складі. За прогнозами, він може отримати значну двопартійну підтримку. Після цього документ має перейти до Палати представників, де голосування очікується наприкінці року.

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Як повідомляє Foreign Policy, остаточне ухвалення законопроєкту може означати повернення активнішої підтримки України серед республіканців після кількох років повномасштабної війни Росії проти України. Також цей документ може стати першим масштабним пакетом санкцій США проти Москви під час другого президентського терміну Дональда Трампа.

Автори матеріалу зазначають, що ініціатива з’явилася на тлі посилення санкційного тиску на Росію з боку Європейського Союзу та Великої Британії.

"Грем невпинно домагався ухвалення свого законопроекту. Він послідовно виступав за посилення економічного тиску на Росію з використанням усіх доступних інструментів американської економічної політики, але холодне ставлення Трампа тримало законопроект у підвішеному стані понад рік", – йдеться у статті.

Що передбачає законопроєкт Грема

Однією з головних переваг документа експерти називають закріплення санкцій проти Росії на законодавчому рівні. Це може ускладнити їхнє скасування майбутніми адміністраціями США.

Законопроєкт передбачає можливість введення обмежень проти окремих російських банків і компаній. Крім того, він має допомогти узгодити американські санкції проти російського "тіньового флоту" з обмеженнями, які вже діють у Великій Британії та ЄС.

"Якщо Захід хоче серйозно обмежити російський експорт нафти та нафтопродуктів, вкрай важливо вивести російський тіньовий флот з відкритого моря".

У Foreign Policy нагадали, що значна частина морського експорту російської нафти досі здійснюється танкерами, які перебувають під санкціями. Саме тому фінансові обмеження у поєднанні з санкціями проти суден можуть зробити тиск на Москву ефективнішим.

Окремий пункт документа стосується судноплавних компаній, які допомагають Росії та Ірану поповнювати застарілі флоти танкерів. За даними видання, серед таких компаній є значна кількість грецьких.

Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ
Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ / Інфографіка: Главред

Які є недоліки законопроєкту

Водночас експерти звертають увагу і на слабкі сторони документа. На відміну від деяких попередніх санкційних законів США, нові обмеження не будуть автоматичними - остаточне рішення залежатиме від президента.

"Це означає, що остаточні наслідки законопроекту про санкції залежатимуть від Трампа, який не займав жорсткої позиції щодо Путіна з моменту свого повернення на посаду".

Ще одним спірним моментом залишаються вторинні мита для країн, які купують російські енергоносії. Законопроєкт передбачає можливість запровадження високих імпортних тарифів проти держав, що продовжують закуповувати нафту та газ у Росії.

Раніше Дональд Трамп уже використовував подібний інструмент щодо Індії - одного з великих покупців російської нафти. Водночас проти Китаю, який є найбільшим покупцем російських енергоносіїв, такі заходи поки не застосовувалися.

Саме розширення президентських повноважень у сфері митної політики може стати головною перешкодою під час розгляду законопроєкту в Палаті представників. За оцінками журналістів, демократи можуть виступити проти надання Трампу додаткових можливостей для введення мит.

Чому нові санкції США можуть стати проблемою для Росії - коментар експерта

Військовий експерт Петро Черник вважає, що можливе ухвалення нового американського санкційного законопроєкту може створити значні проблеми для російської економіки. На його думку, документ здатен стати одним із найпотужніших інструментів тиску на Москву за весь період повномасштабної війни.

За словами експерта, попри спроби Росії переорієнтувати експорт на азійські ринки, її економіка досі залишається залежною від доходів від продажу енергоносіїв.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Саме нафтові прибутки, зазначає Черник, дають Кремлю можливість фінансувати військово-промисловий комплекс, покривати бюджетні втрати та підтримувати високі витрати на війну.

"Для Росії нафта - це кров її бюджету. Якщо скоротити валютні надходження, рано чи пізно виникне питання: за які кошти продовжувати цю війну", - заявив Петро Черник у коментарі Армія Inform.

Експерт також звернув увагу на зміну підходу США до санкційної політики щодо Росії. На його думку, за останній рік позиція Вашингтона пройшла шлях від спроб дипломатичного врегулювання до посилення економічного тиску на Москву.

"Минулого року Путін зустрівся в Анкориджі із Трампом і вважалося, що там Україну "зливають" і примушують до капітуляції. Це не так. Насправді пас був росіянам зупиняти війну по тій лінії, яка на той момент склалася, і за це росіяни могли отримати велике зняття санкцій. А тепер еволюція пройшла від того пасу росіянам до такого явища, яке називається перспективне вже тепер справжнє задушення енергетичного сектору російської федерації", - наголосив Черник.

За оцінкою військового експерта, посилення обмежень проти російського енергетичного сектору може суттєво вплинути на здатність Кремля продовжувати фінансування війни.

Санкції проти Росії - новини за темою

Як писав Главред, у липні стало відомо, що Білий дім погодив "пекельні санкції" проти РФ.

Крім того, Сенат США під час процедурного голосування 28 липня підтримав законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану, який розробляв покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Документ було схвалено всього через кілька годин після похорону Грема у Вашингтоні та незабаром після зустрічі президента України Володимира Зеленського з сенаторами в Капітолії.

Також президент США Дональд Трамп запропонував розширити законопроект про так звані "пекельні" санкції проти Росії, включивши до нього також Іран.

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Про джерело: Foreign Policy

"Foreign Policy" - американський журнал, заснований у 1970 році. Висвітлює новини міжнародної політики. Тираж складає більше ста тисяч екземплярів та виходить щодва місяці. Видання також щорічно публікує власну версію списку 100 світових інтелектуалів, повідомляє Вікіпедія.

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