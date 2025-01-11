РФ напала не через прагнення України до НАТО: Подоляк зробив важливу заяву

Тема НАТО — це всього лише пропагандистський спосіб Росії.

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Чому РФ напала на Україну / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео, 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Головне із заяви Подоляка:

Вступ України до НАТО не є причиною початку війни Росією

Росія хоче відновити контроль над пострадянським простором

Потрібно, щоб РФ програла цю війну

Розширення НАТО на схід і початок переговорного процесу щодо вступу України до Альянсу не були справжніми причинами початку Росією повномасштабної війни. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі FREEДОМ.

"Немає жодної концепції чи політики, які могли спровокувати Росію на війну. Тому що Росія до війни тільки й готувалася. Російська Федерація була заточена на війну. Для неї існування поза війною неможливе. Тобто вона рано чи пізно завжди переходить до експансіонізму — будете ви десь розміщувати бази НАТО чи не будете", - наголосив він. відео дня

Подоляк нагадав, що після вступу Фінляндії і Швеції до НАТО прямий кордон між Альянсом і Росією розширився до 1400 км. Але при цьому Росія атакує не країни НАТО, що розширюється, а Україну.

"Вона атакує країну, у якої офіційно завжди був нейтральний без’ядерний статус. І щобільше, ця війна почалася задовго. Просто ця війна йшла в інших форматах — газові, холодні, інформаційні війни, у 2002-2003 роках спроба відібрати український острів Тузла. Росія завжди хотіла атакувати цей регіон. І не має жодного стосунку до НАТО. Росія хоче відновити контроль над пострадянським простором. І Україна — один із ключових таких майданчиків, який Росія хотіла взяти під тотальний контроль, поставивши тут маріонетковий уряд. Тобто зовсім інші мотиви", — пояснив радник глави ОПУ.

За його словами, тема НАТО — це всього лише пропагандистський спосіб Росії, який до реальності не має жодного значення.

Подоляк також упевнений, що Росія продовжуватиме атакувати пострадянський простір у різних формах, ведучи тут "холодні, гарячі, гібридні війни".

"З Росією потрібно говорити не про вступ когось до НАТО, з Росією потрібно говорити про неможливість вирішувати суперечки та реалізовувати свої бажання через концепт насильства. Ось проблема Російської Федерації. І щоб Росія відійшла хоча б на якийсь час від цього концепту насильства у зовнішній політиці, концепту поліцейських операцій в інших суверенних державах, потрібно, щоб вона нинішню війну програла", - підсумував він.

НАТО / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Україна має шанс перемогти країну-агресорку Росію у війні, за умови продовження міжнародної підтримки, а також стійкості українського народу.

Військовий аналітик, екс-командувач Сухопутними військами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес заявив, що війна РФ проти України може закінчиться за добу, щойно диктатор Володимир Путін зрозуміє, що йому не вдасться ні перемогти, ні змусити Україну погодитися на невигідні умови миру.

Колишній посол України в США і Франції Олег Шамшур сказав, що 70% українців упевнені, "що прийде Трамп і наведе порядок". Однак, варто пам'ятати, що необхідно не просто припинення війни, а припинення війни на прийнятних для України умовах.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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