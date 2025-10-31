Астрономи засікли загадкове тіло поруч із Землею: чи є загроза для людства

Астрономи вважають, що синє сяйво спричинене активним викидом газів - насамперед молекул вуглецю.

Комета 3I/ATLAS, за якою в середу спостерігали відразу три космічні апарати NASA, піднесла вченим справжній сюрприз. Наближаючись до Сонця, вона почала яскраво сяяти, причому її світність зросла в сім разів швидше, ніж у більшості відомих комет.

Дослідники зізнаються: поведінка небесного тіла не вписується у звичні закономірності, пише Daily Mail.

Чому саме 3I/ATLAS спалахнула так стрімко - поки загадка. Ба більше, її колір раптово змінився: якщо раніше вона мала теплий, червонуватий відтінок, то тепер переливається холодним блакитним світлом.

Астрономи вважають, що синє сяйво спричинене активним викидом газів - передусім молекул вуглецю (C₂) та інших сполук, а не просто віддзеркаленням сонячного світла від частинок пилу. Камери супутників зафіксували навколо комети величезний світний шлейф завдовжки близько 300 тисяч кілометрів, що нагадує за структурою газовий ореол із вуглекислого газу, який спостерігався раніше.

Крім того, телескопи показали, що ядро оточене розмитою комою, що займає майже половину ширини повного Місяця. Незважаючи на близькість до Сонця, радіоспостереження дали змогу засікти потужні водяні викиди - у міру нагрівання комета виділяла дедалі більше молекул, пов'язаних із водою і вуглекислим газом, що безпосередньо збігається з її стрімким збільшенням яскравості.

Вчені очікують, що вже в листопаді-грудні комета знову з'явиться у вечірньому небі - і тоді наземні телескопи зможуть розглянути її в деталях, недоступних раніше. За попередніми розрахунками, 3I/ATLAS стане помітно яскравішою, ніж під час нинішнього зближення.

Причини такої незвичайної поведінки поки не зрозумілі. Дослідники припускають, що вся справа в унікальних властивостях ядра - його складі, структурі або формі, а можливо, і в нестандартній хімічній активності газів, таких як CO₂ і H₂O.

Як поведеться комета після проходження перигелію - залишиться сяючою чи швидко згасне - поки сказати неможливо. Але одне зрозуміло точно: 3I/ATLAS стала однією з найзагадковіших комет, що спостерігалися останніми роками.

Загадка з космосу: що говорять учені

Група астрономів виявила таємничий об'єкт, що наблизився до Землі, скориставшись нестандартним методом спостереження.

Щоб позбутися перешкод, створюваних супутниками і космічним сміттям, дослідники застосували тінь самої Землі як природний фільтр.

Цей підхід дозволив їм розглянути об'єкт, який зазвичай неможливо помітити серед безлічі штучних слідів на орбіті - він буквально "ховався" на тлі сяючого неба, поки нова техніка не зробила його видимим.

