Не НАТО: депутат сказав, якими можуть бути гарантії безпеки України

Домогтись Україні членства в НАТО при Трампі буде важко.

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Гарантії безпеки України / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, ua.depositphotos.com

Головне із заяви дипломата:

Україна, ймовірно, не стане членом НАТО за президенства Трампа

Гарантіями безпеки України можна вважати двосторонні договори

Членство в Євросоюзі не є гарантією безпеки

Судячи із заяв обраного президента США Дональда Трампа, Україна за його президентства не стане членом НАТО. Про це в інтерв'ю Главреду розповів народний депутат України, дипломат, засновник фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко.

Він припустив, якими можуть бути гарантії безпеки України, якщо не НАТО.

"Намір України домагатися членства в НАТО є конституційним положенням, яке змінити під час війни неможливо, тому воно залишається актуальним. Іншими словами, домагатися членства в НАТО - це вимога законодавства. Поки що ми активно працюємо в цьому напрямку і будемо працювати з новою адміністрацією США. Якщо Трамп хоче вести переговори з позиції сили, то чому ні? Чому не допустити можливість зміни позиції адміністрації Трампа щодо членства України в НАТО", - наголосив він.

За його словами, гарантіями безпеки можна вважати двосторонні договори.

"Уже підписані нами договори - безпекові, але не про безпекові гарантії, а про безпекову співпрацю. Слово "гарантії" вживається, але, на мій погляд, дещо необережно. Йдеться про те, що наші партнери беруть на себе певні зобов'язання щодо співпраці в оборонній сфері в разі продовження збройної агресії Росії проти України. Звісно, в жодному з цих договорів немає положень про те, що ці країни зобов'язуються вступити у війну на боці України або застосувати ядерну зброю в разі застосування її Росією проти України. А такі гарантії нам потрібні, тому що ми переконалися і переконали весь світ у тому, що в конвенційній війні ми цілком здатні не тільки успішно чинити опір Росії, а й перемогти її", - підкреслив народний депутат.

Яременко також додав, що коли йдеться про загрозу застосування в цій війні ядерної зброї, то без гарантій з боку ядерних держав, хоча б на двосторонньому рівні, важко вирішити питання протистояння Росії.

"Саме по собі членство в Євросоюзі не є гарантією безпеки і не передбачає застосування державами ЄС сили для оборони одного зі своїх членів, але це могло б стати дуже серйозним кроком уперед і якщо не гарантією безпеки, то дуже серйозним стримувальним фактором для Росії", - підсумував дипломат.

Дивіться відео розмови з Богданом Яременком, в якій він розповів, чого чекати Україні від Трампа після інавгурації:

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, світовий банк прогнозує, що зростання економіки України у 2025 році сповільниться до 2,0%. Такий прогноз був зроблений, ґрунтуючись на припущенні, що активні бойові дії у нашій державі будуть тривати упродовж всього 2025 року.

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що обраний президент США Дональд Трамп і його команда переоцінюють свої можливості щодо швидкого закінчення війни Росії проти України. Зокрема, поразка України у війні "буде провалом Трампа".

Кандидат Трампа на посаду державного секретаря Марко Рубіо заявив, що закінчення війни в Україні має бути офіційною політикою США. Для досягнення миру обидві сторони повинні піти на "поступки".

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Хто такий Богдан Яременко Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

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