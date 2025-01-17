Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Не НАТО: депутат сказав, якими можуть бути гарантії безпеки України

Марія Николишин
17 січня 2025, 13:54
60
Домогтись Україні членства в НАТО при Трампі буде важко.
Не НАТО: депутат сказав, якими можуть бути гарантії безпеки України
Гарантії безпеки України / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, ua.depositphotos.com

Головне із заяви дипломата:

  • Україна, ймовірно, не стане членом НАТО за президенства Трампа
  • Гарантіями безпеки України можна вважати двосторонні договори
  • Членство в Євросоюзі не є гарантією безпеки

Судячи із заяв обраного президента США Дональда Трампа, Україна за його президентства не стане членом НАТО. Про це в інтерв'ю Главреду розповів народний депутат України, дипломат, засновник фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко.

Він припустив, якими можуть бути гарантії безпеки України, якщо не НАТО.

"Намір України домагатися членства в НАТО є конституційним положенням, яке змінити під час війни неможливо, тому воно залишається актуальним. Іншими словами, домагатися членства в НАТО - це вимога законодавства. Поки що ми активно працюємо в цьому напрямку і будемо працювати з новою адміністрацією США. Якщо Трамп хоче вести переговори з позиції сили, то чому ні? Чому не допустити можливість зміни позиції адміністрації Трампа щодо членства України в НАТО", - наголосив він.

За його словами, гарантіями безпеки можна вважати двосторонні договори.

"Уже підписані нами договори - безпекові, але не про безпекові гарантії, а про безпекову співпрацю. Слово "гарантії" вживається, але, на мій погляд, дещо необережно. Йдеться про те, що наші партнери беруть на себе певні зобов'язання щодо співпраці в оборонній сфері в разі продовження збройної агресії Росії проти України. Звісно, в жодному з цих договорів немає положень про те, що ці країни зобов'язуються вступити у війну на боці України або застосувати ядерну зброю в разі застосування її Росією проти України. А такі гарантії нам потрібні, тому що ми переконалися і переконали весь світ у тому, що в конвенційній війні ми цілком здатні не тільки успішно чинити опір Росії, а й перемогти її", - підкреслив народний депутат.

Яременко також додав, що коли йдеться про загрозу застосування в цій війні ядерної зброї, то без гарантій з боку ядерних держав, хоча б на двосторонньому рівні, важко вирішити питання протистояння Росії.

"Саме по собі членство в Євросоюзі не є гарантією безпеки і не передбачає застосування державами ЄС сили для оборони одного зі своїх членів, але це могло б стати дуже серйозним кроком уперед і якщо не гарантією безпеки, то дуже серйозним стримувальним фактором для Росії", - підсумував дипломат.

Дивіться відео розмови з Богданом Яременком, в якій він розповів, чого чекати Україні від Трампа після інавгурації:

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, світовий банк прогнозує, що зростання економіки України у 2025 році сповільниться до 2,0%. Такий прогноз був зроблений, ґрунтуючись на припущенні, що активні бойові дії у нашій державі будуть тривати упродовж всього 2025 року.

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що обраний президент США Дональд Трамп і його команда переоцінюють свої можливості щодо швидкого закінчення війни Росії проти України. Зокрема, поразка України у війні "буде провалом Трампа".

Кандидат Трампа на посаду державного секретаря Марко Рубіо заявив, що закінчення війни в Україні має бути офіційною політикою США. Для досягнення миру обидві сторони повинні піти на "поступки".

Читайте також:

Хто такий Богдан Яременко

Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання.

Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вступ до НАТО Богдан Яременко новини України війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Україна згодна на мир і готова до поступок: названо умову

Україна згодна на мир і готова до поступок: названо умову

14:19Політика
4 загиблих, 3 важкопоранених, будівлі в диму: РФ завдала удару по Кривому Рогу

4 загиблих, 3 важкопоранених, будівлі в диму: РФ завдала удару по Кривому Рогу

14:14Україна
"Україна вже не існує": Орбан зробив заяву про створення відносин з РФ

"Україна вже не існує": Орбан зробив заяву про створення відносин з РФ

13:28Світ
Реклама

Популярне

Більше
Хто справжній злодій: лише люди з високим IQ розгадають загадку за 5 секунд

Хто справжній злодій: лише люди з високим IQ розгадають загадку за 5 секунд

Газеткою аж до 1968 року: чому в СРСР не було туалетного паперу

Газеткою аж до 1968 року: чому в СРСР не було туалетного паперу

$31 000 щомісяця на секонд-хенді: як пара перетворила старий одяг на бізнес

$31 000 щомісяця на секонд-хенді: як пара перетворила старий одяг на бізнес

Як нагріти кімнату без обігрівача: 5 простих способів

Як нагріти кімнату без обігрівача: 5 простих способів

Алла Пугачова прийняла важливе рішення щодо родичів - деталі

Алла Пугачова прийняла важливе рішення щодо родичів - деталі

Останні новини

14:45

"Коли побачили загиблу маму, була істерика": у Кривому Розі жінку вбило уламками в авто

14:43

Бруду більше не буде: засіб для чищення плитки у ванній – коштує копійки

14:19

Україна згодна на мир і готова до поступок: названо умову

14:14

4 загиблих, 3 важкопоранених, будівлі в диму: РФ завдала удару по Кривому РогуФото

13:59

Де хамелеон: тільки люди із "зором мисливця" знайдуть його за 7 секунд

Pro&Contra: Чи потрібні вибори під час війни в Україні?Pro&Contra: Чи потрібні вибори під час війни в Україні?
13:54

Не НАТО: депутат сказав, якими можуть бути гарантії безпеки УкраїниВідео

13:28

"Україна вже не існує": Орбан зробив заяву про створення відносин з РФ

13:26

У Трампа є козир на перемовинах із Путіним: на Заході розкрили деталі

13:10

"Круто": хто став десятою фіналісткою нацвідбору на "Євробачення 2025"

Реклама
13:07

"Можуть спробувати зробити": Байден зізнався, що був готовий до замаху в Києві

12:42

В Україні скоро вдарить +20 градусів: синоптикиня назвала дату

12:30

Як правильно відварювати заморожені пельмені: кидати в окріп чи ні

12:26

Вижати до копійки: як США змусить РФ заплатити за відновлення України - WSJ

12:21

"Підпал": Тіна Кароль захопила своїм виглядом у спокусливому вбранні

12:20

Ситуація "ахова": генерал-майор сказав, що чекає на економіку РФ у 2025 роціВідео

12:12

Путін зізнався сам: Байден розповів, чого найбільше боїться диктаторВідео

12:11

У Путіна вибухнули заявою щодо перемовин з Україною

12:05

Україну накриває антициклон: у яких областях вдарить +10 градусів

11:42

Китайський гороскоп на завтра 18 січня: Собакам - розчарування, Тиграм - проблеми

11:24

Успішне ураження цілі: ЗСУ знищили важливу техніку РФ у Бєлгородській області

Реклама
11:14

Як швидко заспокоїти собаку: дресирувальник розкрив секрет

11:12

Гривню відв'яжуть від долара: що буде з курсом і чи варто скуповувати валюту

11:08

Ріст цін на хліб у 2025 році: експерт пояснив, до чого готуватися українцям

11:03

Війна буде довшою: Світовий банк зробив негативний прогноз щодо економіки України

10:53

На заступника керівника Одеської облпрокуратури Раковича відкрили кримінальну справу - рішення ВАКС

10:50

Команда Трампа публічно висміяла Мішель Обаму: у чому причина

10:34

Шторм сильно затягується: Україна під атакою потужної магнітної бурі

10:33

Чим відрізняється рафінована олія від нерафінованої: на якій не можна смажити

10:25

До чого ж він смачний: салат, який змітають завжди першим - рецептВідео

10:13

Тест для найспостережливіших: знайдіть газету в парку за 5 секунд

10:05

Чого Україні чекати від Трампа: нардеп оцінив перспективуВідео

10:00

"РФ просто не витримає": Захід зацікавлений у перемозі України – генерал-майор СБУВідео

09:44

Мають перевагу: окупанти зруйнували частину позицій ЗСУ під Покровськом

09:32

Шарм і харизма: топ-5 найкрасивіших чоловіків за знаками зодіаку

09:08

Найефективніша: дієтологи визначили дієту №1 у 2025 році

09:07

Росіяни збунтувалися проти путіністки Лоліти Мілявської - що сталося

08:44

Офіційно: Нетаньяху підтвердив підписання угоди Ізраїлю з ХАМАС

08:39

Українські військові просунулися на Курщині: в ISW розповіли подробиці

08:10

Хто друзі Трампа в Україні?Погляд

08:08

Антоніна Хижняк розповіла про розлучення з чоловіком - деталі

Реклама
07:48

До середини квітня військовий контингент КНДР на Курщині може бути знищено - ISW

07:10

Хто з чоловіків лівша: тільки геній здогадається за 5 секунд

06:52

Покровськ усе ближче: армія РФ окупувала ще три населені пункти - DeepState

06:10

Росія "відстрілялася" навіть не на повну потужність: що сталосяПогляд

05:58

Гороскоп на завтра 18 січня: Дівам - шалені веселощі, Терезам - прибуток

05:30

Чому не можна казати "колеги по роботі": якої помилки варто уникатиВідео

05:05

Яке сьогодні свято 17 січня 2025 року: що не можна говорити у цей день

04:34

Для Придністров'я: Москва розглядає можливість купівлі газу в Європі - ЗМІ

03:58

Чи вступлять треті країни у війну РФ і України: Ягун розкрив усі нюансиВідео

03:30

Навіщо водії вивертають колеса автомобіля на парковці: неочікувана причина

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти