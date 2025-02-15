'Потужний удар НАТО по РФ': в Альянсі спрогнозували відповідь на агресію Москви

Генсек НАТО прокоментував заяву президента Володимира Зеленського.

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Марк Рютте розповів про відповідь НАТО / УНІАН, Офіс президента України

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Рютте прокоментував імовірність нападу РФ

Путін може зіткнутися з потужним ударом НАТО по Росії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував імовірність нападу РФ і спрогнозував можливу відповідь Альянсу.

У разі нападу Росії на територію Північноатлантичного альянсу Кремль зіткнеться з потужною відповіддю, про що знає диктатор Володимир Путін, наголосив він під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

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При цьому генсек НАТО прокоментував заяву президента Володимира Зеленського щодо розвідданих, що Росія може планувати атаку на іншу країну НАТО протягом наступного року.

"Якщо Путін вважає, що він може, без значного ризику для своєї країни і своєї армії, атакувати хоч один квадратний кілометр території НАТО, він зіткнеться з потужним ударом НАТО по Росії. Він це знає. І він не наважиться це зробити", - заявив він.

Водночас генеральний секретар НАТО звернув увагу на те, що стримувальна сила Альянсу "зараз у дуже хорошому стані".

"Проблема в тому, що через чотири або п'ять років, якщо ми не ухвалимо необхідних рішень зараз, ми можемо зіткнутися з серйозними труднощами", - додав Рютте.

/ Главред

Як повідомляв Главред, РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, буде прагнути вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Ситуація на фронті та дії агресора Росії вказують на те, що Кремль не налаштований на переговори з Україною та встановлення тривалого миру. Москва формує нові військові дивізії, посилює співпрацю з КНДР і демонструє підготовку до потенційного конфлікту з НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

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Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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