Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Сонце ''вибухнуло'': на Землю насунулася магнітна буря ''червоного рівня''

Даяна Швець
31 жовтня 2025, 08:41
257
Найближчим часом очікуються відчутні магнітні хвилювання та збільшення геомагнітної активності.
Сонце ''вибухнуло'': на Землю насунулася магнітна буря ''червоного рівня''
Якими будуть магнітні бурі / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Коротко:

  • 30 жовтня стартувала буря червоного рівня, триватиме до 1 листопада
  • Вплив корональної діри на Сонці спричинить нові магнітні хвилі

З'явився оновлений прогноз сонячної та геомагнітної активності на період із 30 жовтня до 1 листопада 2025 року. Його оприлюднив Центр прогнозування космічної погоди при Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Якими будуть магнітні бурі 31 жовтня і 1 листопада

Геомагнітні бурі вимірюють за шкалою К-індексу, який коливається від 2 до 9. Чим більший показник, тим сильніше коливання магнітного поля Землі та, відповідно, потужніші їхні наслідки для здоров’я людей, техніки та супутникових систем.

відео дня

За даними дослідників, у четвер, 30 жовтня, розпочалася магнітна буря середньої інтенсивності (К-індекс 5), яка належить до ''червоного рівня''. Вона може викликати погіршення самопочуття у людей, чутливих до змін погоди. Наприкінці доби активність дещо ослабне, але 31 жовтня та 1 листопада очікуються нові хвилі магнітних коливань.

Сонце ''вибухнуло'': на Землю насунулася магнітна буря ''червоного рівня''
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Чому над Землею нависла ще потужніша буря

Як повідомляє Британська геологічна служба, на Сонці відбувся викид корональної маси, який може спричинити черговий сплеск геомагнітної активності. Вчені зазначають, що вплив корональної діри на нашій зірці все ще триває, через що магнітне поле Землі залишається нестабільним. У наступні дні - 31 жовтня, 1 і 2 листопада - очікується новий потік заряджених частинок, який може спричинити чергові періоди посиленої активності.

Крім того, 29 жовтня Сонце зафіксувало ще один корональний викид, який потенційно може досягти Землі у вигляді ковзного удару впродовж кількох днів. Науковці наразі уточнюють його траєкторію та силу впливу.

Главред наголошує, що прогноз геомагнітної активності є динамічним і може коригуватися щонайменше кожні три години, оскільки залежить від актуальних даних спостережень за Сонцем. Найбільш точними вважаються прогнози на найближчу добу, тоді як довгострокові оцінки мають орієнтовний характер.

До слова, нещодавно повідомлялося, що 5-бальна магнітна буря атакувала Україну. Було названо дату початку жорсткого шторму.

Більше метеорологічних новин:

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ почала атакувати Україну ракетами, здатними нести ядерну боєголовку — Reuters

РФ почала атакувати Україну ракетами, здатними нести ядерну боєголовку — Reuters

10:41Світ
Листопад дебютує несподіваним теплом: де в Україні потеплішає до +17

Листопад дебютує несподіваним теплом: де в Україні потеплішає до +17

10:09Синоптик
РФ пошкодила важливі для ядерної безпеки об'єкти України: МАГАТЕ б'є на сполох

РФ пошкодила важливі для ядерної безпеки об'єкти України: МАГАТЕ б'є на сполох

09:12Україна
Реклама

Популярне

Більше
Долар полетів вниз, євро шалено дешевшає: новий курс валют на 31 жовтня

Долар полетів вниз, євро шалено дешевшає: новий курс валют на 31 жовтня

Китайський гороскоп на сьогодні 31 жовтня: Бикам - муки, Свиням - розчарування

Китайський гороскоп на сьогодні 31 жовтня: Бикам - муки, Свиням - розчарування

Гороскоп на листопад 2025: на один зі знаків зодіаку проллється грошовий дощ

Гороскоп на листопад 2025: на один зі знаків зодіаку проллється грошовий дощ

Коли припиниться війна та зупиняться бойові дії: астролог назвала важливий період

Коли припиниться війна та зупиняться бойові дії: астролог назвала важливий період

З дитиною на руках: Тодоренко довелося піти на крайні заходи

З дитиною на руках: Тодоренко довелося піти на крайні заходи

Останні новини

10:50

Китайський гороскоп на завтра 1 листопада: Півням - страх, Козлам - конфлікти

10:45

Гороскоп на завтра 1 листопада: Леви зірвуть куш, Скорпіонам - хороші новини

10:42

Одна сукня на двох: зрадниці Йолка і Лоліта зганьбилися на червоній доріжці

10:41

РФ почала атакувати Україну ракетами, здатними нести ядерну боєголовку — Reuters

10:35

Що подивитися на Геловін: 12 атмосферних картин для тих, хто не любить фільми жахівВідео

Гроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим ГардусГроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим Гардус
10:14

Окупанти пішли на радикальний крок для відновлення втрат у техніці - Атеш

10:09

Листопад дебютує несподіваним теплом: де в Україні потеплішає до +17

09:52

Прийняв рішення: Максим Галкін залишає сім'ю

09:39

Українцям нарахують до 14 тисяч гривень пенсії: хто отримає підвищені виплати

Реклама
09:12

РФ пошкодила важливі для ядерної безпеки об'єкти України: МАГАТЕ б'є на сполох

08:49

"Припиніть": Леся Нікітюк здивувала заявою про свого коханого

08:41

Сонце ''вибухнуло'': на Землю насунулася магнітна буря ''червоного рівня''

08:27

Україна знайшла "лазівку", яка змусить Путіна сісти за стіл переговорів - ЗМІ

08:10

Будинки на Рубльовці почали обзаводитися власною ППО: чому потрібні атаки України на МосквуПогляд

07:48

ЗСУ просунулися під Сумами, Росія втрачає понад десяток солдатів щодня — ISW

07:06

Ніч вибухів у РФ: дрони атакували цінні об'єкти в Орлі, Володимирі і Ярославлі

06:11

Гороскоп на листопад 2025 для Стрільців: місяць великих рішень і нових дорігВідео

06:10

Навіщо Росія веде злочинну війнуПогляд

06:00

Путініст Преснякова розкрив таємницю розлученого сина - деталі

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках ведучого новин за 63 секунди

Реклама
05:05

"Його мозок руйнувався": дружина Вілліса розповіла про першу ознаку хвороби

04:30

Доля пошле особливу людину: які знаки зодіаку почують важливе зізнання

04:03

З чого насправді роблять жувальні гумки - що приховують виробникиВідео

03:34

Астрономи засікли загадкове тіло поруч із Землею: чи є загроза для людства

01:53

Ситуація загострюється: у Генштабі розповіли про останні події на фронті

01:33

Чим і як підживити троянди на зиму: найкращі добрива та натуральні засобиВідео

01:30

18-річний син Падалко і Соболєва підписав контракт із ЗСУ - де служить Михайло

01:05

Не їли три дні й пішки подолали 16 км: подружжя дивом врятувалося з пекла у ТорськомуВідео

00:49

Штраф за лобове скло: що в авто може привернути увагу поліції

00:30

Велике повернення: 62-річний Квентін Тарантіно з'явиться на екранах

30 жовтня, четвер
23:56

США вперше за 33 роки випробують ядерну зброю - віцепрезидент США розкрив мету

23:42

Краще не придумаєш: як зробити добриво з картопляного лушпинняВідео

23:32

Суми зазнали атаки БПЛА: ворог влучив у багатоповерхівку, є постраждалі

23:10

Гороскоп на листопад 2025: на один знак зодіаку чекає зоряний час і несподіваний прибутокВідео

23:10

"Це було серйозніше": фронтвумен Go_A після поцілунку з дівчиною зробила зізнанняВідео

22:44

Як оживити вазони взимку: садівниця показала копійчаний "коктейль" з аптечкиВідео

22:41

Яку клему потрібно першою знімати з акумулятора - названо правильний порядок

22:18

Удари по Москві - в Росії заявили про атаку ракет Фламінго і дронів, що відомо

22:00

Даша Астаф'єва без церемоній відповіла на запитання "Коли заміж?"

21:46

Попов потролив донеччан після перемоги Динамо – відповідь не забарилася

Реклама
21:26

З дружиною мовчуна Ігоря Ніколаєва сталася біда - що трапилося

21:15

Слово "холостяк" має інше значення - як правильно називати неодружених чоловіківВідео

21:09

Гарбуз може приховувати токсичний секрет - про що попередили вчені

20:53

Покровськ під тиском: нардеп зробив невтішний прогноз

20:41

Улюблені тако за абсолютно новим рецептом: начинка просто топВідео

20:34

Про втрату кольору можна забути: секрет прання, який врятує чорні джинсиВідео

20:29

Як не можна обрізати виноград: помилки, через які втрачають урожай

20:04

Чому смартфон Xiaomi швидко розряджається: просте вирішення проблеми

19:55

У Покровську складна ситуація: в ЗСУ зізналися, чи заблоковані захисники

19:50

Путін може оголосити завершення війни - названо дві умови та можливі терміни

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти