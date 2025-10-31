Сонце ''вибухнуло'': на Землю насунулася магнітна буря ''червоного рівня''

Найближчим часом очікуються відчутні магнітні хвилювання та збільшення геомагнітної активності.

Якими будуть магнітні бурі / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Коротко:

30 жовтня стартувала буря червоного рівня, триватиме до 1 листопада

Вплив корональної діри на Сонці спричинить нові магнітні хвилі

З'явився оновлений прогноз сонячної та геомагнітної активності на період із 30 жовтня до 1 листопада 2025 року. Його оприлюднив Центр прогнозування космічної погоди при Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Якими будуть магнітні бурі 31 жовтня і 1 листопада

Геомагнітні бурі вимірюють за шкалою К-індексу, який коливається від 2 до 9. Чим більший показник, тим сильніше коливання магнітного поля Землі та, відповідно, потужніші їхні наслідки для здоров’я людей, техніки та супутникових систем.

відео дня

За даними дослідників, у четвер, 30 жовтня, розпочалася магнітна буря середньої інтенсивності (К-індекс 5), яка належить до ''червоного рівня''. Вона може викликати погіршення самопочуття у людей, чутливих до змін погоди. Наприкінці доби активність дещо ослабне, але 31 жовтня та 1 листопада очікуються нові хвилі магнітних коливань.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Чому над Землею нависла ще потужніша буря

Як повідомляє Британська геологічна служба, на Сонці відбувся викид корональної маси, який може спричинити черговий сплеск геомагнітної активності. Вчені зазначають, що вплив корональної діри на нашій зірці все ще триває, через що магнітне поле Землі залишається нестабільним. У наступні дні - 31 жовтня, 1 і 2 листопада - очікується новий потік заряджених частинок, який може спричинити чергові періоди посиленої активності.

Крім того, 29 жовтня Сонце зафіксувало ще один корональний викид, який потенційно може досягти Землі у вигляді ковзного удару впродовж кількох днів. Науковці наразі уточнюють його траєкторію та силу впливу.

Главред наголошує, що прогноз геомагнітної активності є динамічним і може коригуватися щонайменше кожні три години, оскільки залежить від актуальних даних спостережень за Сонцем. Найбільш точними вважаються прогнози на найближчу добу, тоді як довгострокові оцінки мають орієнтовний характер.

До слова, нещодавно повідомлялося, що 5-бальна магнітна буря атакувала Україну. Було названо дату початку жорсткого шторму.

Більше метеорологічних новин:

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

