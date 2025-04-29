"Хочемо закінчення війни": в ООН відреагували на путінське "перемир'я"

В ООН цінують будь-які зусилля щодо врегулювання війни в Україні.

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В ООН відреагували на "перемир'я" до Дня перемоги / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, pixabay.com

Головні тези позиції ООН:

Мир має бути стійким і передбачати визнання суверенітету України

Участь військ КНДР у війні - це "неправильний напрямок"

Глава РФ Володимир Путін оголосив про коротке перемир'я до дня закінчення Другої світової війни. Зі свого боку, в ООН заявили, що хочуть бачити закінчення війни Росії проти України на основі міжнародного права і статуту організації.

"Наша позиція залишається незмінною: ми хочемо бачити закінчення війни... Воно має бути принциповим і послідовним і міцно ґрунтуватися на статуті ООН, міжнародному праві та всіх відповідних резолюціях", - заявив прессекретар Генсека ООН Стефан Дюжаррік, пише Укрінформ.

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За словами Дюжарріка зазначив, що мир має бути стійким і передбачати визнання суверенітету і територіальної цілісності України.

Він також додав, що в ООН цінують будь-які зусилля щодо врегулювання війни в Україні.

Також Дюжаррік прокоментував участь північнокорейських військ у російській війні проти України.

"Думаю, будь-яка інтернаціоналізація будь-якого конфлікту - це неправильний напрямок", - сказав він.

Путін оголосив перемир'я - що відомо

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на честь святкування "Дня перемоги".

За наказом лідера Кремля, "перемир'я" оголосили в період з 00:00 8 травня і до 00:00 в ніч на 11 травня. У цей час окупанти мають повністю припинити бої на фронті та атаки по території України.

Водночас президент США Дональд Трамп наполягає на необхідності постійного припинення вогню для завершення війни Росії проти України.

Президент України Володимир Зеленський назвав перемир'я спробою маніпуляцій. Президент зазначив, що це лише бажання Путіна забезпечити собі тишу на час параду.

В Інституті вивчення війни вважають, що Путін не розглядає "перемир'я" на День Перемоги як серйозний крок на шляху до тривалого миру в Україні. Насправді він переслідує інші цілі.

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