Україні пропонують альтернативу миротворцям: Зеленський різко відреагував

Президент України заявив, що створена місія під егідою ООН не захистить Україну від окупації чи повторного вторгнення РФ.

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Зеленський відреагував на заяву Макрона про місію ООН / Колаж: Главред, фото: ОП України, facebook.com/NATO

Ключові тези:

Україна не розглядає ООН як альтернативу миротворцям або гарантіям безпеки

ООН не захистить Україну від окупації чи повторного вторгнення РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає можливу місію від Організації Об'єднаних Націй як альтернативу потенційному військовому іноземному контингенту або гарантіям безпеки після припинення війни. Про це президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом.

"При всій повазі, ООН нас не захистить від окупації або бажання Путіна прийти знову. Ми не бачимо ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки", - підкреслив Зеленський. відео дня

Президент зазначив, що Україна підтримує "логічні стосунки" з представниками ООН, зокрема з Генеральним секретарем Антоніу Гутеррішем.

"ООН не може бути альтернативою гарантіям безпеки, тому що ООН не матиме жодного мандата захищати Україну, якщо Путін знову прийде з війною до нас", - додав глава держави.

Також лідер України зазначив, що виникає питання, чи отримає військовий контингент, ідея якого зараз обговорюється, мандат для захисту України.

"Поки що немає відповіді на це питання. Але безумовно, коли є зрозумілі війська, є ППО і є кораблі, є літаки і є серйозна армія, є реальна розвідка наших партнерів в Україні - безумовно, піти проти такої інфраструктури дуже небезпечно для росіян. Чи будуть росіяни боятися ООН? - Вони цією війною порушили все. Тому, я не думаю, що вони будуть боятися. Ми не розглядаємо альтернативи. У допомогу коаліція хоче - ми готові обговорювати", - наголосив Зеленський.

Яка чисельність Збройних сил країн Європи, які є членами НАТО / Інфографіка: Главред ​

Введення миротворців в Україну - останні новини

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон пропонує створення місії під егідою ООН, яка могла б запобігти новому нападу Росії на Україну в разі досягнення мирної угоди. Лідер Франції вивчає різні сценарії, які могли б замінити відправку європейського військового контингенту в Україну.

Крім того, як писав Главред, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що союзники розглядають можливість розміщення миротворчих контингентів у Києві, Одесі та Львові. За його словами, цей крок є частиною ширшої стратегії підтримки України в її протистоянні з Росією.

Раніше журналісти Bloomberg повідомляли, що союзники України планують розмістити миротворчі сили в наших регіонах. Вони включатимуть не тільки наземні війська, а й авіацію та флот союзників.

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Що передбачає ініціатива Макрона щодо миротворчої місії в Україні Президент Франції Еммануель Макрон висловив ідею розгорнути європейські війська для забезпечення дотримання режиму припинення вогню та гарантування безпеки в разі досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Ця пропозиція обговорюється на рівні Європейського Союзу та передбачає участь країн-членів у формуванні миротворчого контингенту.

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