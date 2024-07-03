У Новоросійську гриміли вибухи: у РФ заявили про атаку морських дронів

У ніч на 3 липня в Новоросійську (РФ) лунала тривога. Місцева влада заявила про атаку безекіпажних катерів. Місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів з боку моря.
Мер Новоросійська Андрій Кравченко написав у своєму Telegram-каналі, що в місті відбивають атаку безекіпажних катерів. Він закликав місцевих жителів "дотримуватися заходів безпеки, залишатися в безпечних місцях".
"Не перебувайте на відкритому просторі біля моря", - додав Кравченко.
Пізніше він додав, що частина міської набережної перекрита.
Через годину з'явилося повідомлення про скасування загрози атаки морських дронів на території Новоросійська.
Кравченко також повідомив, що рух набережною відновлено.
Росіяни традиційно звинуватили в ударі по місту Збройні Сили України.
Місцеві жителі писали, що близько 30 хвилин було чути вибухи з боку моря.
Дивіться відео вибухів у Новоросійську:
Атаки по країні-агресору РФ
У ніч на 30 червня в чотирьох регіонах країни-агресора Росії повідомили про нібито атаку безпілотників. Місцеві жителі і влада Брянської, Бєлгородської, Липецької та Курської областей здійняли галас у мережі через вибухи, руйнування і зникнення світла.
Як повідомляв Главред, у березні Росія перекрила порт у Новоросійську баржами, щоб захиститися від дронів ЗСУ.
Раніше ми писали, що обидва фрегати типу "Адмірал Григорович" Чорноморського флоту пішли з Новоросійська. Помічено 3 МРК проекту 21631 "Буян-М" і "Циклон". Також повідомляється про два підводні човни проєкту 636, три - "Варшав'янок".
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