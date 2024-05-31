ЗСУ пошкодили нафтобазу РФ в порту 'Кавказ': з'явилися перші знімки наслідків удару

З акваторії порту "Кавказ" російські окупанти прибрали великі кораблі.

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Українські військові пошкодили нафтобазу окупантів у порту "Кавказ" / Колаж: Главред, фото: t.me/Tsaplienko, Схеми

Ракетним ударом по порту "Кавказ" біля окупованої Керчі ЗСУ частково зруйнували нафтобазу російських окупантів. Супутникові знімки наслідків удару України 31 травня від Planet Labs опублікували "Схеми".

Згідно із супутниковими знімками, здійсненими того ж дня, українські військові пошкодили частину нафтового терміналу на території порту "Кавказ" у Криму.

"Ступінь ураження споруди можна оцінити, порівнюючи знімки 31 травня зі світлинами, які супутник зробив днем раніше", - йдеться у повідомленні. відео дня

Порт до удару ЗСУ / Фото: Схеми

Порт після удару ЗСУ / Фото: Схеми

Також на останніх знімках видно, що з акваторії порту окупанти прибрали великі судна. Журналісти зауважили, що за вантажообігом порт "Кавказ" – п'ятий у РФ та другий після Новоросійська у Чорноморсько-Азовському басейні.

За даними проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, нафтобаза в порту "Кавказ" є важливою для постачання палива на окуповані території – Крим, а також окремі райони Херсонської, Запорізької та Донецької областей.

"Часткове ураження нафтобази, а також виведення з ладу залізничного порома "Авангард", внаслідок ракетного удару по Керченському порту напередодні, може суттєво ускладнити логістику для російської армії в Криму та на південних фронтах", - зазначили у повідомленні.

Порт "Кавказ" Порт "Кавказ" розташований на косі Чушка в Керченській протоці, в Темрюкському районі Краснодарського краю Росії. Це п'ятий за вантажообігом порт РФ і другий за вантажообігом порт у Чорноморсько-Азовському басейні після порту Новоросійська. Порт є одним із найбільших пасажирських портів країни-агресора Росії. Він дає змогу приймати залізничні пороми, які курсують між портом і Варною в Болгарії.

Удар ЗСУ по порту "Кавказ" у окупованій Керчі 31 травня - деталі

Нагадаємо, у ніч на 31 травня у порту "Кавказ" спалахнула потужна пожежа, яку було видно навіть із супутника. За словами місцевих жителів, близько третьої години ночі пролунало 8-10 вибухів.

Удар по поромній переправі та нафтовому терміналу порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ завдали вісьмома ракетами РК-360МЦ "Нептун" українського виробництва. Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що ракети досягли цілі близько другої ночі, а російські системи ППО не змогли їх збити.

Як повідомляв Главред, Генштаб ЗСУ підтвердив, що це результат скоординованих дій Сил оборони. Військово-Морські сили ЗС України уразили поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ" кількома ракетами РК-360МЦ "Нептун". Ці удари відбулися після знищення поромів Керченської переправи, що використовувалися для військової логістики.

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