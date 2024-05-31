УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЗСУ пошкодили нафтобазу РФ в порту "Кавказ": з'явилися перші знімки наслідків удару

Руслана Заклінська
31 травня 2024, 21:51
187
З акваторії порту "Кавказ" російські окупанти прибрали великі кораблі.
ЗСУ пошкодили нафтобазу РФ в порту 'Кавказ': з'явилися перші знімки наслідків удару
Українські військові пошкодили нафтобазу окупантів у порту "Кавказ" / Колаж: Главред, фото: t.me/Tsaplienko, Схеми

Ракетним ударом по порту "Кавказ" біля окупованої Керчі ЗСУ частково зруйнували нафтобазу російських окупантів. Супутникові знімки наслідків удару України 31 травня від Planet Labs опублікували "Схеми".

Згідно із супутниковими знімками, здійсненими того ж дня, українські військові пошкодили частину нафтового терміналу на території порту "Кавказ" у Криму.

"Ступінь ураження споруди можна оцінити, порівнюючи знімки 31 травня зі світлинами, які супутник зробив днем раніше", - йдеться у повідомленні.

відео дня
ЗСУ пошкодили нафтобазу РФ в порту 'Кавказ': з'явилися перші знімки наслідків удару
Порт до удару ЗСУ / Фото: Схеми
ЗСУ пошкодили нафтобазу РФ в порту 'Кавказ': з'явилися перші знімки наслідків удару
Порт після удару ЗСУ / Фото: Схеми

Також на останніх знімках видно, що з акваторії порту окупанти прибрали великі судна. Журналісти зауважили, що за вантажообігом порт "Кавказ" – п'ятий у РФ та другий після Новоросійська у Чорноморсько-Азовському басейні.

За даними проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, нафтобаза в порту "Кавказ" є важливою для постачання палива на окуповані території – Крим, а також окремі райони Херсонської, Запорізької та Донецької областей.

"Часткове ураження нафтобази, а також виведення з ладу залізничного порома "Авангард", внаслідок ракетного удару по Керченському порту напередодні, може суттєво ускладнити логістику для російської армії в Криму та на південних фронтах", - зазначили у повідомленні.

Порт "Кавказ"

Порт "Кавказ" розташований на косі Чушка в Керченській протоці, в Темрюкському районі Краснодарського краю Росії. Це п'ятий за вантажообігом порт РФ і другий за вантажообігом порт у Чорноморсько-Азовському басейні після порту Новоросійська. Порт є одним із найбільших пасажирських портів країни-агресора Росії. Він дає змогу приймати залізничні пороми, які курсують між портом і Варною в Болгарії.

Удар ЗСУ по порту "Кавказ" у окупованій Керчі 31 травня - деталі

Нагадаємо, у ніч на 31 травня у порту "Кавказ" спалахнула потужна пожежа, яку було видно навіть із супутника. За словами місцевих жителів, близько третьої години ночі пролунало 8-10 вибухів.

Удар по поромній переправі та нафтовому терміналу порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ завдали вісьмома ракетами РК-360МЦ "Нептун" українського виробництва. Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що ракети досягли цілі близько другої ночі, а російські системи ППО не змогли їх збити.

Як повідомляв Главред, Генштаб ЗСУ підтвердив, що це результат скоординованих дій Сил оборони. Військово-Морські сили ЗС України уразили поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ" кількома ракетами РК-360МЦ "Нептун". Ці удари відбулися після знищення поромів Керченської переправи, що використовувалися для військової логістики.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Керч Кавказ новини Криму війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

США "дали добро" на удари по РФ: в The Washington Post назвали єдине табу для ЗСУ

США "дали добро" на удари по РФ: в The Washington Post назвали єдине табу для ЗСУ

23:24 Україна
Тривають потужні штурми росіян: у ЗСУ заявили про важку ситуацію на фронті

Тривають потужні штурми росіян: у ЗСУ заявили про важку ситуацію на фронті

22:17 Україна
Скелет, обтягнутий шкірою: з'явилися жахаючі фото захисників, які повернулись з полону

Скелет, обтягнутий шкірою: з'явилися жахаючі фото захисників, які повернулись з полону

21:53 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Багато постраждалих, під завалами люди: РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові 4159

Багато постраждалих, під завалами люди: РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові

Колишній Анастасії Заворотнюк огидно вчинив, дізнавшись про смерть актриси 4093

Колишній Анастасії Заворотнюк огидно вчинив, дізнавшись про смерть актриси

РФ терміново відтягує піхоту та артилерії з Херсонщини: куди перекидають окупантів 3978

РФ терміново відтягує піхоту та артилерії з Херсонщини: куди перекидають окупантів

Закатували майже до смерті: з полону повернулась молода слідча Мар'яна Чечелюк 3409

Закатували майже до смерті: з полону повернулась молода слідча Мар'яна Чечелюк

Останні новини

23:24

США "дали добро" на удари по РФ: в The Washington Post назвали єдине табу для ЗСУ

22:50

"Я так хочу до тебе, мамо": Мар'яна Чечелюк прочитала вірш, написаний в полоніФото

22:17

Тривають потужні штурми росіян: у ЗСУ заявили про важку ситуацію на фронті

21:53

Скелет, обтягнутий шкірою: з'явилися жахаючі фото захисників, які повернулись з полонуФото

21:51

ЗСУ пошкодили нафтобазу РФ в порту "Кавказ": з'явилися перші знімки наслідків удару

РФ у двох областях України спробує відгризти території для перемовин чи наступу - АуслендерРФ у двох областях України спробує відгризти території для перемовин чи наступу - Ауслендер
21:03

Як вигнати павуків з дому: експертка назвала 2 найкращі способиВідео

20:48

Наступ на Київ: названо три ознаки підготовки ворога до атаки з БілорусіВідео

20:41

Україні не до "толерантності": Жорін різко розкритикував "червоні лінії" для ударів по РФ

20:24

"На шляху до України": у Данії видали важливу заяву про передачу F-16

Реклама
19:56

Якого запаху найбільше бояться комарі: топ-5 рослин, які відженуть кровопивцьВідео

19:49

Лукашенко "робитиме що завгодно": експерт оцінив ризик наступу з БілорусіВідео

19:38

Ігрові ноутбуки з ШІ вже в Україні: GIGABYTE Aorus 16X та G6X новости компании

19:30

Графіки відключення світла 1 червня: у які години не буде електроенергії

19:10

Вождь РФ Путін вирішив налякати українцівПогляд

19:04

"НАТО знищить цілі РФ": експерт розкрив ядерні загрози Росії до України

19:01

Україну атакує потужний циклон: у які області прийдуть штормовий вітер, дощі та грози

18:57

Загроза серйозна: астролог розповів, що категорично не можна робити у червні 2024 року

18:50

Польща може мобілізувати українців і підготувати до війни: у МЗС зробили неподівану заяву

17:54

Захід дозволяє Путіну вигравати у війні: експерт вказав на головну помилку союзниківВідео

17:48

Будуть грози, град і шквали до 20 м/с: українців попередили про негоду

Реклама
17:46

"Справжня історія Криму" від Акіма Галімова: відбувся ексклюзивний передпоказ вражаючого документального фільму новости компании

17:40

Церковне свято 1 червня: що заборонено робити в перший день літа

17:34

США не бояться ескалації: Блінкен офіційно підтвердив дозвіл ЗСУ бити по РФ

17:22

Чи закінчиться війна в Україні протягом 9 місяців: відомий астролог зробив прогнозВідео

17:17

Загроза наступу РФ: на північному заході Харківщини в громаді оголосили евакуацію

17:06

Життя стане щасливішим: з ким потрібно провести час 1 червня - прикмети

16:54

Як правильно – "одИнадцять" чи "одинАдцять": яка помилка переслідує багатьохВідео

16:34

"Живе окремо": Тоня Матвієнко відверто розповіла про старшу доньку

16:33

Україна контролює понад 70% Вовчанська: в ЗСУ розкрили нову татику РФ на Харківщині

16:26

Уряд різко підняв тариф на електроенергію для населення: скільки доведеться платити

16:15

Зеленський зробив першу заяву про дозвіл США бити по Росії

16:05

10-річна співачка Анастасія Димид зібрала для ЗСУ сотні тисяч гривень

16:03

Закатували майже до смерті: з полону повернулась молода слідча Мар'яна ЧечелюкФотоВідео

16:00

Чому небо синє: українці здивували відповіддю на шкільне питання - до слізВідео

16:00

Наташа Корольова зізналася у своїй нездатності мати дітейВідео

15:39

Мама 2 роки не бачила дитину: з’явилися зворушливі відео з поверненням полоненихФотоВідео

15:38

В Україні різко зростуть ціни на бензин та газ: у парламенті прийняли рішення

15:23

Секретна добавка гарантує врожай: коли і як пересаджувати полуницюВідео

15:14

Удари України зброєю Німеччини по Росії: на яку відстань можна буде бити

15:12

Колишній Анастасії Заворотнюк огидно вчинив, дізнавшись про смерть актриси

Реклама
15:09

Не божевільний, а небезпечний: Зеленський розповів, чого слід чекати від Путіна

15:03

Відростив бороду і схуд: Альбіна Джанабаєва показала фото з Валерієм Меладзе

14:41

В ефірі побилися учасниці шоу "Супермама"Відео

14:37

Град, шквали, смерчі та +36 градусів: якою буде погода у червні 2024 року

14:34

"Підвищена небезпека для 1 міста України": що задумала влаштувати Росія - прогноз

14:33

Літаки-розвідники і не тільки: Зеленський підписав унікальну угоду зі Швецією

14:30

Треба знайти леопарда в джунглях за 8 секунд: найкращий спосіб перевірити уважність

14:19

Україна зможе винищувачами F-16 бити по Росії: союзник у ЄС дав зелене світло

14:03

Як вибрати колір покрівлі: поради від експертів компанії Good Roof новости компании

13:50

Путініст Микита Джигурда воюватиме проти українців на Донбасі - ЗМІ

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти