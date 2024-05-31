Застосували 8 ракет "Нептун": журналіст розкрив подробиці удару по порту Кавказ у РФ

Усі ракети долетіли до цілі близько другої години ночі. Російські новітні засоби ППО нічого не змогли вдіяти, повідомив Цаплієнко.

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Удар по нафтобазі в Краснодарському краї РФ був завданий у ніч на 31 травня / Колаж: Главред, фото: t.me/Tsaplienko

Удар по поромній переправі й нафтовому терміналу порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ було завдано одразу вісьмома ракетами РК-360МЦ "Нептун" українського виробництва. Про це в Telegram повідомив журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на свої джерела.

За його словами, усі ракети долетіли до цілі близько другої години ночі.

"Російські новітні засоби ППО нічого не змогли вдіяти. Також вони нічого не змогли зробити, коли американські ракети ATACMS, яким тридцять років, вразили Керченську поромну переправу. Це навпроти порту Кавказ", - зазначив він.

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За словами Цаплієнка, виведені з ладу всі засоби і механізми, за допомогою яких проводиться завантаження військових ешелонів на пором.

"Кажуть, що один з українських воєначальників, який керував операцією, про якість російської ППО висловився так: "Наступного разу будемо "працювати" ПТУРами", - зазначив журналіст.

Цаплієнко додав, що операції з виведення з ладу військової портової інфраструктури на Чорному морі проводять ВМС України, СБУ та ГУР Міноборони у взаємній координації.

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по терміналах у Краснодарському краї

У Генштабі ЗСУ 31 травня повідомили, що ударна група угруповання сил і засобів Військово-Морських сил ЗС України вразила поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ".

"Це сталося на початку доби 31 травня - наступної ночі після того, як Сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора", - ідеться в повідомленні.

Ураження по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ" було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу "Нептун".

Результати об'єктивного контролю підтверджують вибухи в місцях прицілювання. Точність ураження цілей дорозвідується.

Комплексна операція була проведена в координації з іншими складовими сил оборони України.

"Сучасна" і "ефективна" російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти наших ракет і безпілотних систем і не змогла захистити важливі об'єкти, які використовуються для логістики та постачання армії Росії. Далі буде", - додали в Генштабі.

Крилата ракета "Нептун" - що про неї відомо ПКР Р-360 "Нептун" - українська дозвукова маловисотна протикорабельна протикорабельна ракета, призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн, а також наземних цілей, пише Вікіпедія. Розроблена Київським конструкторським бюро "Луч" на основі радянської ракети Х-35. "Нептун" відрізняється від Х-35 більшим розміром та більшою дальністю, а також новою системою управління. Може застосовуватися з кораблів, авіації та наземних пускових установок. Роботи над ракетою почалися 2014 року. Вперше була представлена на виставці "Зброя та оборона" в Києві 2015 року і була створена на основі конструкторських рішень радянської протикорабельної ракети Х-35. Перші випробування відбулися 22 березня 2016 року. У ніч з 13 на 14 квітня 2022 року двома ракетами "Нептун" був вражений російський крейсер "Москва", флагман Чорноморського флоту Росії. Затонулий крейсер став найдорожчою військовою втратою Росії у війні з Україною.

Як повідомляв Главред, увечері 30 травня в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що Сили оборони України успішно вразили поромну переправу російських окупантів у Криму.

Об'єкт, який знищили ЗСУ, прикривали "сучасні" російські засоби ППО - "Панцир", "Тор", "Тріумф". Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали "новітній" протиповітряний щит загарбників.

У Краснодарському краї РФ спалахнула потужна пожежа в порту "Кавказ"

У ніч на 31 травня жителі Тамані, Керчі та Глазовки прокинулися через сильні вибухи. У порту "Кавказ" спалахнула потужна пожежа, яку було видно навіть із супутника.

За словами місцевих жителів, близько третьої години ночі пролунало 8-10 вибухів.

Пожежу на нафтобазі змогли загасити лише о 7 годині ранку.

Глава регіону Веніамін Кондратьєв заявив, що в ніч на 31 травня в Темрюкському районі Краснодарського краю Росії БПЛА атакували нафтобазу. Загорілися три цистерни з нафтопродуктами.

Зазначимо, з нафтобази "Кавказ" надходить паливо для російської армії, яка перебуває на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя.

Порт "Кавказ" Порт "Кавказ" розташований на косі Чушка в Керченській протоці, в Темрюкському районі Краснодарського краю Росії. Це п'ятий за вантажообігом порт РФ і другий за вантажообігом порт у Чорноморсько-Азовському басейні після порту Новоросійська. Порт є одним із найбільших пасажирських портів країни-агресора Росії. Він дає змогу приймати залізничні пороми, які курсують між портом і Варною в Болгарії.

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