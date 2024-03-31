Росія перекрила порт у Новоросійську баржами: захищається так від дронів ЗСУ

Російські окупанти намагаються убезпечити свій флот від роїв морських безпілотників.

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ЗСУ продовжують "турбувати" своїми атаками російський флот / Колаж Главреда. Фото: twitter.com/Osinttechnica, twitter.com/DefenceHQ

Після ударів ЗСУ по Чорноморському флоту в Криму російські окупанти змістили фокус свого занепокоєння на стан інфраструктури флоту у Новоросійську.

Недавній аналіз британської розвідки виявив чотири баржі на вході до порту в Новоросійську, що у Британії трактують як спосіб Росії запобігти ударам по своїх кораблях українськими морськими дронами.

Відтепер саме порт у Новоросійську, на думку аналітиків, для росіян виконує ключову роль у збереженні Чорноморського флоту.

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У цьому контексті британська розвідка нагадує про нещодавню заміну командувача флотом. Його першочерговим завданням є посилення захисту флоту від подальших українських атак.

Наслідки ударів ЗСУ по Чорноморському флоту "відгукнулися" на безпеці порту в Новоросійську / Фото: twitter.com/DefenceHQ

Агресія РФ у Криму та на Донбасі У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією. У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

Вибухи в Криму - наслідки ударів по окупантах

За час повномаштабної агресії Росії проти України, Сили оборони затопили або вивела з ладу третину всіх російських військових кораблів у Чорному морі. Це завдало серйозного удару по військовому потенціалу Росії, зауважив речник ВМСУ Дмитро Плетенчук.

Зокрема, 25 березня в тимчасово окупованому Криму знову прогриміли вибухи - під удар потрапили об'єкти Чорноморського флоту РФ. З-поміж іншого, підтверджено удар ЗСУ по великому десантному кораблю Росії "Ямал".

За даними BILD, удар ЗСУ по Криму у ніч на 24 березня був наймасованішим за весь період повномасштабного вторгнення Росії - тоді ЗСУ завдали ударів щонайменше 5 крилатими ракетами Storm Shadow і Scalp. Щонайменше дві з них влучили у величезні супутникові антени, радіолокаційні системи та адміністративні будівлі.

Глава СБУ Василь Малюк, своєю чергою, прогнозує проведення нових спецоперацій, які завдадуть ще більшої шкоди ворогові - як на суші, так і в морі.

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