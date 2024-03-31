Росія перекрила порт у Новоросійську баржами: захищається так від дронів ЗСУ

Після ударів ЗСУ по Чорноморському флоту в Криму російські окупанти змістили фокус свого занепокоєння на стан інфраструктури флоту у Новоросійську.
Недавній аналіз британської розвідки виявив чотири баржі на вході до порту в Новоросійську, що у Британії трактують як спосіб Росії запобігти ударам по своїх кораблях українськими морськими дронами.
Відтепер саме порт у Новоросійську, на думку аналітиків, для росіян виконує ключову роль у збереженні Чорноморського флоту.
У цьому контексті британська розвідка нагадує про нещодавню заміну командувача флотом. Його першочерговим завданням є посилення захисту флоту від подальших українських атак.
Агресія РФ у Криму та на Донбасі
У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.
У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".
Вибухи в Криму - наслідки ударів по окупантах
За час повномаштабної агресії Росії проти України, Сили оборони затопили або вивела з ладу третину всіх російських військових кораблів у Чорному морі. Це завдало серйозного удару по військовому потенціалу Росії, зауважив речник ВМСУ Дмитро Плетенчук.
Зокрема, 25 березня в тимчасово окупованому Криму знову прогриміли вибухи - під удар потрапили об'єкти Чорноморського флоту РФ. З-поміж іншого, підтверджено удар ЗСУ по великому десантному кораблю Росії "Ямал".
За даними BILD, удар ЗСУ по Криму у ніч на 24 березня був наймасованішим за весь період повномасштабного вторгнення Росії - тоді ЗСУ завдали ударів щонайменше 5 крилатими ракетами Storm Shadow і Scalp. Щонайменше дві з них влучили у величезні супутникові антени, радіолокаційні системи та адміністративні будівлі.
Глава СБУ Василь Малюк, своєю чергою, прогнозує проведення нових спецоперацій, які завдадуть ще більшої шкоди ворогові - як на суші, так і в морі.
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