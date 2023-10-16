Обидва фрегати Чорноморського флоту пішли з Новоросійська - ЗМІ

Обидва фрегати типу "Адмірал Григорович" Чорноморського флоту пішли з Новоросійська. Про це свідчать супутникові знімки порту Новоросійська від 15 жовтня, опубліковані OSINT-дослідником MT Anderson.
Помічено 3 малих ракетних кораблі проекту 21631 "Буян-М" і "Циклон". Також повідомляється про два підводні човни проекту 636, три - "Варшав'янки"
Крім того, у порту залишаються чотири ВДК проекту 775, великий десантний корабель "Іван Грен", 3 патрульних кораблі проекту 22160 типу "Василь Биков"; 1 патрульний корабель проекту 22160 знаходиться в сухому доці.
Спільнота партизанів "Кримський вітер", своєю чергою, зауважує зміну в порту у порівнянні з 14 жовтня.
За даними аналітиків, відсутні два фрегати типу "Адмірал Григорович". Водночас прибули 2 патрульних кораблі проекту 22160 типу "Василь Биков" та 1 МРК проекту 22800 "Каракурт".
Удари по Чорноморському флоту
Одразу після гучного "виходу" Росії з "зернової угоди" і, у зв'язку з цим, шантажу Кремля "бити по цивільних суднах" Україна розпочала нову серію атак на Чорноморський флот біля Криму та в Севастополі.
"Жирними цілями" для ЗСУ стали бойові кораблі росіян, які були залучені до масованих ударів по материковій Україні. Зокрема, ракетоносії "Калібрів". Однак під "роздачу" потрапили й патрульні судна, які загрожували безпеці "зернового коридору". А 22 вересня ЗСУ завдали потужного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Попередньо, загинуло більш ніж 30 офіцерів окупантів.
12 жовтня ЗСУ підтвердили підрив корабля "Павло Державін" на морській міні.
Росія в умовах загрози з боку ЗСУ перебазовує свої корабліу Новоросійськ.
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