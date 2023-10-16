УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Обидва фрегати Чорноморського флоту пішли з Новоросійська - ЗМІ

Яна Ставська
16 жовтня 2023, 22:40 оновлено 16 жовтня, 22:48
Росія почала перекидати військові кораблі в Новоросійськ після потужних ударів ВМСУ.
Обидва фрегати Чорноморського флоту пішли з Новоросійська - ЗМІ
Порт поповнився кораблями проекту 22160 типу / Колаж Главреда. Фото: Вікіпедія, MT Anderson

Обидва фрегати типу "Адмірал Григорович" Чорноморського флоту пішли з Новоросійська. Про це свідчать супутникові знімки порту Новоросійська від 15 жовтня, опубліковані OSINT-дослідником MT Anderson.

Помічено 3 малих ракетних кораблі проекту 21631 "Буян-М" і "Циклон". Також повідомляється про два підводні човни проекту 636, три - "Варшав'янки"

Крім того, у порту залишаються чотири ВДК проекту 775, великий десантний корабель "Іван Грен", 3 патрульних кораблі проекту 22160 типу "Василь Биков"; 1 патрульний корабель проекту 22160 знаходиться в сухому доці.

відео дня

Спільнота партизанів "Кримський вітер", своєю чергою, зауважує зміну в порту у порівнянні з 14 жовтня.

За даними аналітиків, відсутні два фрегати типу "Адмірал Григорович". Водночас прибули 2 патрульних кораблі проекту 22160 типу "Василь Биков" та 1 МРК проекту 22800 "Каракурт".

Удари по Чорноморському флоту

Одразу після гучного "виходу" Росії з "зернової угоди" і, у зв'язку з цим, шантажу Кремля "бити по цивільних суднах" Україна розпочала нову серію атак на Чорноморський флот біля Криму та в Севастополі.

"Жирними цілями" для ЗСУ стали бойові кораблі росіян, які були залучені до масованих ударів по материковій Україні. Зокрема, ракетоносії "Калібрів". Однак під "роздачу" потрапили й патрульні судна, які загрожували безпеці "зернового коридору". А 22 вересня ЗСУ завдали потужного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Попередньо, загинуло більш ніж 30 офіцерів окупантів.

12 жовтня ЗСУ підтвердили підрив корабля "Павло Державін" на морській міні.

Росія в умовах загрози з боку ЗСУ перебазовує свої корабліу Новоросійськ.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Чорноморський флот Новоросійськ новини Криму війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Три літаки Су-25 і сотні солдатів: генерал ЗСУ розповів про нові втрати ворога на півдні

Три літаки Су-25 і сотні солдатів: генерал ЗСУ розповів про нові втрати ворога на півдні

21:37 Україна
РФ намагається "взяти" два села: у ЗСУ розповіли про важкі бої під Бахмутом

РФ намагається "взяти" два села: у ЗСУ розповіли про важкі бої під Бахмутом

21:23 Україна
55% німців підтримують план Шольца не давати ЗСУ ракети Taurus - опитування

55% німців підтримують план Шольца не давати ЗСУ ракети Taurus - опитування

20:05 Світ
Всі головні новини

Останні новини

23:01

Пожертував гроші на ЗСУ: на Рівненщині суд звільнив чоловіка, який вдарив поліцейського

22:40

Обидва фрегати Чорноморського флоту пішли з Новоросійська - ЗМІ

22:06

Олег Скрипка розповів, чи буде воювати в лавах ЗСУ

22:04

Вріже майже 6-бальний шторм: в Україну увірвалася потужна магнітна буря

21:56

Пентагон відібрав 2 тисячі бійців для відправки в Ізраїль - WST

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:37

Три літаки Су-25 і сотні солдатів: генерал ЗСУ розповів про нові втрати ворога на півдні

21:23

РФ намагається "взяти" два села: у ЗСУ розповіли про важкі бої під Бахмутом

20:34

Лісова ідилія: Потап показав романтичний відпочинок з NK на природі

20:30

Окупантів розривало на шматки разом з технікою: ЗСУ зупинили новий штурм РФВідео

Реклама
20:05

55% німців підтримують план Шольца не давати ЗСУ ракети Taurus - опитування

19:53

В історії з виробництвом FPV-дронів на хлібних заводах РФ з'явився нюанс

19:43

РФ боїться морських дронів, як вогню: ворог будує бар'єр біля Керченського мосту

19:27

Скільки можна курити без шкоди для здоров'я: відповідь здивує навіть досвідчених курців

19:22

Вдарить +2 та накриють дощі: на Україну налетіло похолодання

19:12

Під загрозою велике місто: РФ хоче захопити нові території – генерал ЗСУ

19:10

Результати наступу ЗСУ: Україну чекає три сценаріїПогляд

19:04

Аркани Таро: як дізнатися їх значення і розрахувати свою долю за 2 хвилини

18:38

Лише геній знайде ножиці на картинці за 10 секунд: складна оптична ілюзія

18:37

З ракеткою, як у тата: Світоліна показала малечу-доцю на перший День народження

18:35

Скандал в мережі: Данілов натякнув на зв'язки Арестовича з ФСБ, той "спалахнув"

Реклама
18:26

Колони техніки у вогні: ворог змінив тактику і йде на прорив - офіцер ЗСУ

18:03

Мало не стік кров'ю: з Маріуполя дивом виїхав військовий, на якого полювали росіяни

17:52

Експерт спрогнозував терміни війни в ІзраїліВідео

17:50

Не переїдай, щоб потім не пошкодувати: лікарка розповіла, скільки чипсів можна їсти в день

17:49

Окупанти люто штурмують Авдіївку: у ГУР назвали головну мету РФ

17:39

"Росія вбиває цю організацію": Кулеба закликав вигнати агресора з ОБСЄ

17:30

Україна показала силу на полі бою: у США заявили, що не дадуть Києву програти

17:29

Беріть, інакше пошкодуєте: навіщо продавці запитують чи потрібен чек

17:28

Не Дантес і не Кацурін: Дорофєєва зізналася, кого бачила в спокусливому сні

16:53

Ряд областей під прицілом: РФ готується масовано бити по Україні – експерт

16:52

Домашній хліб зберігатиметься довше завдяки одній незвичайній хитростіВідео

16:48

"Шахтар" звільнив головного тренера: Срна призначено в.о.

16:33

Що не можна нікому позичати 18 жовтня, щоб не втратити сімейне щастя: прикмети

16:26

Ізраїль відмовив Зеленському у візиті, тому що "не на часі" – ЗМІ

16:21

Як Росія може отримувати зброю від КНДР: у WP дізналися спосіб

16:17

Визнали навіть росіяни: експерт пояснив чому морги Донецька переповнені

16:10

"Гвинтівку мені, на жаль, не дадуть": Макаревич посварив російських проагандистів

16:06

Сергій Стерненко. Росіяни "передумали" штурмувати Авдіївку через високі втратиВідеоблоги

15:55

"Без Кремля не обійшлося": експерт розповів, як РФ "вигодувала" палестинських бойовиківВідео

15:52

У Києві почався опалювальний сезон: Кличко сказав, коли тепло буде у всіх будинках

Реклама
15:41

Як правильно віджиматись: фітнес-тренер повідомив, як зміцнити м'язи рук вдома

15:38

Манікюр на Гелловін 2023: тренди та ідеї для створення загадкових нігтів

15:36

Дієтолог назвала 5 продуктів для профілактики серцевих захворювань

15:32

ГРУ вербує колишніх "вагнерівців" у нову ПВК "Редут" - британська розвідка

15:29

Вперше ЗСУ отримали перевагу у артпострілах: експерт перерахував причини

15:21

"Безпілотники всі з Китаю": у Росії публічно зізналися, звідки отримують дрони

14:55

У Маріуполі загадково померли 26 окупантів, 15 в реанімації: пропагандисти РФ в паніці

14:49

Козловський вибачився у відповідь на образи Кондратюка на свою адресу

14:47

ЗСУ зачищають ворожі окопи: окупантів вибили з передових позицій на Запоріжжі

14:36

Помер легендарний композитор "Бременських музикантів" і "Джентельменів удачі"

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти