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Пролунало близько 10 вибухів: у Краснодарському краї РФ спалахнула потужна пожежа в порту

Анна Ярославська
31 травня 2024, 08:25
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З нафтобази Кавказ надходить паливо для російської армії, яка перебуває на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя.
Пожар в порту Кавказ
Пожежа в порту Кавказ спалахнула в ніч на 31 травня / Колаж: Главред, фото: Telegram

У ніч на 31 травня жителі Тамані, Керчі та Глазовки прокинулися через сильні вибухи. У порту Кавказ спалахнула потужна пожежа, яку було видно навіть із супутника.

Як повідомляє Телеграм-канал Кримський вітер із посиланням на місцевих жителів, близько третьої години ночі пролунало 8-10 вибухів.

Люди також повідомляють про велику пожежу в порту.

відео дня

Повідомляють, що пожежу на нафтобазі змогли загасити лише о 7 годині ранку.

Пожар в порту Кавказ
Пожежа в порту Кавказ / t.me/Crimeanwind

Пожежу в порту Кавказ видно із супутників:

Пожежу в порту Кавказ було видно із супутника
Пожежу в порту Кавказ було видно із супутника / t.me/Crimeanwind

Мешканці Тамані запевняють, що всю ніч працювала система ППО, проте вже під час другої атаки вона "замовкла". Не виключено, що також потрапила під удар.

Що кажуть окупанти

Глава регіону Веніамін Кондратьєв заявив, що в ніч на 31 травня в Темрюкському районі Краснодарського краю Росії БПЛА атакували нафтобазу, там виникла пожежа.

Загорілися три цистерни з нафтопродуктами. Пожежі присвоєно високу категорію складності.

Є постраждалі серед співробітників нафтобази, їм надають медичну допомогу. Інших працівників евакуювали.

За даними Кондратьєва, одразу в кількох муніципалітетах краю вночі було відбито масовану атаку безпілотників.

Роспабліки пишуть, що в порту Кавказ згоріли три залізничні цистерни з мазутом. Постраждали два співробітники нафтобази, їхньому здоров'ю нічого не загрожує.

Дивіться відео - У російському порту Кавказ спалахнула потужна пожежа:

Скриншот

Відомо, що з нафтобази Кавказ надходить пальне для російської армії, яка перебуває на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя.

Порт Кавказ на карті
Порт Кавказ на карті / google map

Зазначимо, порт Кавказ розташований на косі Чушка в Керченській протоці, у Темрюкському районі Краснодарського краю Росії. Це п'ятий за вантажообігом порт РФ і другий за вантажообігом порт у Чорноморсько-Азовському басейні після порту Новоросійська. Порт є одним із найбільших пасажирських портів країни-агресора Росії. Він дає змогу приймати залізничні пороми, які курсують між портом і Варною в Болгарії.

Атаки на НПЗ у Росії - останні новини

Вночі 9 травня було атаковано нафтобазу в селі Юрівка під Анапою Краснодарського краю РФ. Пошкоджено кілька резервуарів. Крім того, в російському Бєлгороді прогриміли вибухи і спалахнули пожежі.

Уранці 17 травня в Туапсе Краснодарського краю країни-агресора РФ прогриміли вибухи - там був атакований НПЗ. Після атаки дронів на заводі спалахнула пожежа.

Як пише Reuters із посиланням на джерела, унаслідок пожежі російський нафтопереробний завод у Туапсе довелося аварійно закрити.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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