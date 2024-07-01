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В Криму пролунала серія потужних вибухів: в Мережі повідомляють про прильоти

Юрій Берендій
1 липня 2024, 19:45
265
В тимчасово окупованому Росією Криму пролунали потужні вибухи, в Мережі повідомляють про густий чорний дим в районі Севастополя.
В Криму пролунала серія потужних вибухів: в Мережі повідомляють про прильоти
В Мережі повідомляють про прильоти поблизу Балаклавської ТЕС / Колаж Главред, фото: "Кримський вітер", УНІАН

1 червня в тимчасово окупованому Росією Криму пролунала серія вибухів. Зокрема, "гучно" було в Севастополі та в Балаклаві. Про це повідомляє моніторингова група "Кримського вітру".

"Дуже сильні вибухи у Севастополі... У небі помітні інверсійні сліди ракет ППО", - йдеться у повідомленні.

За інформацією "Кримського вітру", російська протиповітряна оборона також веде вогонь з району Сапун-гори.

відео дня

О 18:42 в окупованому Севастополі була оголошена повітряна тривога, про що повідомив окупаційний губернатор Михайло Развожаєв.

Пізніше він інформував про активну роботу російської ППО в Севастополі і закликав місцевих мешканців залишатися у безпечних місцях.

В Мережі повідомляють про приліт у районі Балаклави, де знаходиться Балаклавська теплова електростанція. Згідно з відео з місця удару видно, що у небі густий чорний дим. Зазначається, що можливо було влучання в російську ППО, але ця інформація потребує додаткового підтвердження.

Дивіться фото і відео з кадрами вибухів у Криму:

В Криму пролунала серія потужних вибухів: в Мережі повідомляють про прильоти
Фото: скріншот

Згодом, керівник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв зазначив, що ракетна атака на Крим триває.

Заявивши, що чотири повітряні цілі було знищено у небі над акваторією та в районі Балаклави, чиновник також повідомив, що уламки впали в прибережній зоні та районі Балаклави. Ймовірно, він вказує на фотографії диму, які раніше були опубліковані в мережі.

В Криму пролунала серія потужних вибухів: в Мережі повідомляють про прильоти
Військові аеродроми РФ у Криму / Інфографіка: Главред

Незаконна анексія Криму

У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.

Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
Київ вважає Крим українським.

Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

Вибухи в Криму - що відомо про удари по Севастополю

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова Служби безпеки України Василь Малюк висловив свою позицію щодо можливості українських сил знищити новітній російський комплекс С-500 у захопленому Криму. Він зазначив, що наразі триває активна робота з нейтралізації систем ППО країни-агресора в Криму.

Подальші атаки Повітряних сил ЗСУ на ворожі засоби протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Криму можуть зробити півострів несприятливим для використання російською армією як бази, у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що в окупованому РФ Криму немає жодних "пляжів", "туристичних зон" чи інших символів "мирного життя".

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