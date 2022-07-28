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У світі посилилася загроза ядерної війни: треба йти на переговори з Китаєм - британський радник

28 липня 2022, 10:43

Погіршення комунікації з Китаєм і Росією створює високий ризик "швидкої ескалації до стратегічного конфлікту".

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У світі зростає загроза ядерної війни / колаж фото rnbo.gov.ua, ua.depositphotos.com

У світі зростає ризик ядерної війни. Такий конфлікт може статися після розриву комунікацій з Китаєм або Росією. Про це заявив радник з національної безпеки Великобританії Стівен Лавгроув повідомляє "Європейська правда".

Він вважає, що саме погіршення комунікації з Китаєм і Росією створює високий ризик "швидкої ескалації до стратегічного конфлікту".

"Два монолітних блоки часів Холодної війни - СРСР і НАТО – хоча і не без тривожних ударів – змогли досягти загального розуміння доктрини, яке сьогодні відсутнє. Доктрина непрозора в Москві і Пекіні, не кажучи вже про Пхеньяні або Тегерані", — сказав Стівен Лавгроув.

У Британії висловили свою підтримку запропонованих президентом США Джо Байденом переговорів з Китаєм. Це вважають важливим кроком.

"У нас є чіткі занепокоєння щодо програми ядерної модернізації Китаю, яка збільшить як кількість, так і типи систем ядерної зброї в його арсеналі", - сказав він.

Радник вважає, що "свідомі і безрозсудні дії Росії спрямовані на підрив глобальної архітектури і безпеки".

"Це схема, яка включає незаконну анексію Криму, використання хімічної та радіологічної зброї на території Великобританії і неодноразові порушення, що спричинили Розвал Договору про ракети середньої і меншої дальності. І ми будемо продовжувати притягати Росію до відповідальності за її дестабілізуючі дії як міжнародне співтовариство", - зазначив Лавгроув.

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Ядерні загрози РФ країнам Європи

Глава Роскомосу Рогозін 5 червня у відповідь на рішення Болгарії, Північної Македонії і Чорногорії не пропускати керівника МЗС РФ Сергія Лаврова через повітряний простір своїх держав, пригрозив Болгарії, Румунії, Чорногорії та Швеції застосуванням ядерної ракети Сармат.

"Ось чим хороший Сармат? Він у боягузливих болгар, злопам'ятних румунів і зрадивших нашу спільну історію чорногорців згоду на проліт не питатиме. Так само як і у інших шведів", - гнівно написав він.

У відповідь радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висміяв погрози Рогозіна, зазначивши, що спільна історія у Росії і Чорногорії – хіба що вілли і яхти російських чиновників.

Пізніше Дмитро Рогозін вибухнув заявою про те, що Росія збирається запустити серійне виробництво ядерної ракети Сармат, яку він назвав "найпотужнішою в світі".

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