"Найпотужніша в світі ядерна ракета": Рогозін вибухнув погрозами нових випробувань Сармата

Росія збирається запустити серійне виробництво ядерної ракети Сармат.
Керівник Роскосмосу Дмитро Рогозін вибухнув заявою про те, що Росія збирається запустити серійне виробництво ядерної ракети Сармат, яку він назвав "найпотужнішою в світі". При цьому російська корпорація збирається провести її нові випробування.
У своєму Telegram-каналі він написав про те, що Сармат нібито є найпотужнішою в світі ядерною ракетою глобальної дальності. Російська влада збирається запустити її серійне виробництво і проводити нові випробування.
"Сармат. Найпотужніша в світі ядерна ракета глобальної дальності готується до нових випробувань і серійного виробництва", - сказав Рогозін.
Також він опублікував і фотознімок на тлі ядерної ракети Сармат, яка лежить в чохлі на платформі залізниці.
Ядерні погрози Рогозіна країнам Європи
Глава Роскомосу Рогозін 5 червня у відповідь на рішення Болгарії, Північної Македонії і Чорногорії не пропускати керівника МЗС РФ Сергія Лаврова через повітряний простір своїх держав, пригрозив Болгарії, Румунії, Чорногорії та Швеції застосуванням ядерної ракети Сармат.
"Ось чим хороший Сармат? Він у боягузливих болгар, злопам'ятних румунів і зрадивших нашу спільну історію чорногорців згоду на проліт не питатиме. Так само як і у інших шведів", - гнівно написав він.
У відповідь радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висміяв погрози Рогозіна, зазначивши, що спільна історія у Росії і Чорногорії – хіба що вілли і яхти російських чиновників.
"Черговий ядерний удар обіцяють у РФ. Цього разу - Чорногорії за непропуск літака Лаврова і зраду "спільної історії". Спільна історія Росії та Чорногорії? Це про вілли чиновників на Адріатичному узбережжі або яхти в місцевих маринах? Країнам, які дають притулок російському капіталу, є про що подумати", - підкреслив український чиновник.
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