"Найпотужніша в світі ядерна ракета": Рогозін вибухнув погрозами нових випробувань Сармата

Рогозін анонсував нові випробування ядерної ракети Сармат / Колаж Telegram-канал Рогозіна, УНІАН

Керівник Роскосмосу Дмитро Рогозін вибухнув заявою про те, що Росія збирається запустити серійне виробництво ядерної ракети Сармат, яку він назвав "найпотужнішою в світі". При цьому російська корпорація збирається провести її нові випробування.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що Сармат нібито є найпотужнішою в світі ядерною ракетою глобальної дальності. Російська влада збирається запустити її серійне виробництво і проводити нові випробування.

"Сармат. Найпотужніша в світі ядерна ракета глобальної дальності готується до нових випробувань і серійного виробництва", - сказав Рогозін.

Також він опублікував і фотознімок на тлі ядерної ракети Сармат, яка лежить в чохлі на платформі залізниці.

Ядерні погрози Рогозіна країнам Європи

Глава Роскомосу Рогозін 5 червня у відповідь на рішення Болгарії, Північної Македонії і Чорногорії не пропускати керівника МЗС РФ Сергія Лаврова через повітряний простір своїх держав, пригрозив Болгарії, Румунії, Чорногорії та Швеції застосуванням ядерної ракети Сармат.

"Ось чим хороший Сармат? Він у боягузливих болгар, злопам'ятних румунів і зрадивших нашу спільну історію чорногорців згоду на проліт не питатиме. Так само як і у інших шведів", - гнівно написав він.

У відповідь радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висміяв погрози Рогозіна, зазначивши, що спільна історія у Росії і Чорногорії – хіба що вілли і яхти російських чиновників.

"Черговий ядерний удар обіцяють у РФ. Цього разу - Чорногорії за непропуск літака Лаврова і зраду "спільної історії". Спільна історія Росії та Чорногорії? Це про вілли чиновників на Адріатичному узбережжі або яхти в місцевих маринах? Країнам, які дають притулок російському капіталу, є про що подумати", - підкреслив український чиновник.

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