Чи ризикне Росія завдати ядерного удару: відповідь колишнього очільника МЗС України

Володимир Огризко про ядерний шантаж Росії / Главред

Ядерні загрози путінській Росії є тільки лише спробою тримати в напрузі і шантажувати всі країни світу. Про це повідомив в інтерв'ю Главреду дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Наслідки будуть катастрофічними, і Росію про це вже попередили. Попередили американці, попередили британці. Треба бути остаточно божевільним, щоб зважитися на такий крок. Попри все, що зараз заявляє Медведєв або вся пропагандистська шушара (пардон за це недипломатичне слово), всі ці ядерні загрози є лише спробою шантажувати світ, але насправді до такого вдатися не зможуть навіть у Москві", - зазначив колишній голова МЗС України.

Україна може вдарити по Кримському мосту

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович говорив, що Україна не завдаватиме ударів по території Росії зброєю, яку надає Захід. Однак українська армія може вдарити по Кримському мосту, оскільки це незаконна споруда, побудована на землі, що належить українській державі.

Військовий експерт Олег Жданов раніше заявив, що армія України має право зруйнувати Кримський пост. За його словами, якщо у ЗСУ буде необхідна зброя, таке рішення слід прийняти. Жданов підкреслив, що міст впирається в територіальні води України, а удар повинен сприйматися як звільнення ЗСУ своїх територій до визнаних кордонів на 1991 рік.

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає, що Україна має можливість скласти план удару по Кримському мосту. За його словами, у Києва є вихідні проекти рішення щодо захисту естакади, тому у ЗСУ не виникне проблем з розробкою покрокового механізму.

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