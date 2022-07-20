"У ядерній війні не буде переможця": Лавров спробував відхреститися від ядерних погроз усьому світу

Росія "не планує розв'язувати ядерну війну" / Колаж ua.depositphotos.com, Reuters

У випадку розв'язання ядерної війни "переможців не буде", адже у такому випадку ядерна зброя завдасть величезної шкоди кожній стороні. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє RT.

Він стверджує, що нібито у Росії "не планують розв'язувати ядерну війну".

"Ми були ініціаторами не однієї заяви - і російсько-американської, і постійних членів Ради безпеки ООН - про те, що в ядерній війні не може бути переможця і вона ніколи не може бути розв'язана. Це позиція Росії, на якій вона дуже твердо стоятиме", - сказав Сергій Лавров.

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Ядерні погрози країнам Європи

Глава Роскомосу Рогозін 5 червня у відповідь на рішення Болгарії, Північної Македонії і Чорногорії не пропускати керівника МЗС РФ Сергія Лаврова через повітряний простір своїх держав, пригрозив Болгарії, Румунії, Чорногорії та Швеції застосуванням ядерної ракети Сармат.

"Ось чим хороший Сармат? Він у боягузливих болгар, злопам'ятних румунів і зрадивших нашу спільну історію чорногорців згоду на проліт не питатиме. Так само як і у інших шведів", - гнівно написав він.

У відповідь радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висміяв погрози Рогозіна, зазначивши, що спільна історія у Росії і Чорногорії – хіба що вілли і яхти російських чиновників.

Пізніше Дмитро Рогозін вибухнув заявою про те, що Росія збирається запустити серійне виробництво ядерної ракети Сармат, яку він назвав "найпотужнішою в світі".

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