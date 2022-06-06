УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Росія вибухнула ядерними погрозами "зрадницькій Європі": Подоляк висміяв слова Рогозіна

6 червня 2022, 14:13

У Москві пригрозили, мовляв, застосуванням ракет Сармат після того, як літак глави МЗС РФ Лаврова не пустили до Сербії.

Рогозін Подоляк
Подоляк пожартував, що "спільна історія" Росії та Чорногорії, ймовірно, пов'язана з віллами і яхтами російських чиновників / Колаж УНІАН, Офіс президента

У Росії образилися, що Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія відмовилися пропускати через свій авіапростір літак з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Глава Роскосмосу Сергій Рогозін пригрозив, мовляв, застосуванням у відповідь ракет Сармат. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь нагадав про вілли і яхти російських чиновників у тій же Чорногорії, якій Москва загрожує ударом.

Керівник російської держкорпорації Роскосмос Дмитро Рогозін у своєму Twitter-акаунті, коментуючи заборону Болгарії, Північної Македонії та Чорногорії на проліт літака з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, спалахнув звинуваченням на адресу цих країн і знову сказав, що Росія може застосувати ракети Сармат.

false

"Ось чим хороший Сармат? Він у боягузливих болгар, злопам'ятних румунів і зрадивших нашу спільну історію чорногорців згоду на проліт не питатиме. Так само як і у інших шведів", - написав Рогозін.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висміяв слова Рогозіна про, мовляв, спільну історію Росії та Чорногорії, нагадавши про вілли і яхти російських чиновників.

false

читайте також"Визнання" окупації своїх територій Росією: у Путіна вибухнули вимогою до України"Черговий ядерний удар обіцяють у Росії. Цього разу – Чорногорії за непропуск літака Лаврова та зраду "спільної історії". Спільна історія Росії і Черногорії? Це про вілли чиновників на Адріатичному узбережжі чи яхти в місцевих маринах? Країнам, які дають прихисток російському капіталу, є про що подумати", - підкреслив Подоляк у своєму Twitter-акаунті.

Дивіться відео Главред - військовий експерт Жданов розкрив плани Росії щодо війни проти України

Погрози Росії на адресу України

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв раніше зробив заяву про те, що розмови про автономію Криму у складі України є, мовляв, "хамством на адресу Росії" і нібито "загрозою" її "територіальної цілісності". Він пригрозив Києву "повноцінною війною".

Крім того, Медведєв назвав нібито "нездійсненними" і "категоричними" жорсткі вимоги Києва щодо завершення війни Росії проти України. За його словами, Москва нібито не може вивести свої війська з Донбасу, а також визнати окуповані РФ Крим з Донецькою і Луганською областями українськими територіями.

Медведєв також казав, що якщо США нададуть Україні реактивні системи залпового вогню, за допомогою яких з'явилася б можливість наносити удари по Росії, Москва нібито може вдарити по "центрах ухвалення рішень".

Інші новини:

Дмитро Рогозін Сергій Лавров Михайло Подоляк війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:54

У Росії погрожують перекинути війська ОДКБ на окуповані території України

14:50

У прикордонній Курській області обстріляли велике село: вибухи і пожежі

14:31

Українські захисники вибили ворога з позицій на Запоріжжі: опубліковано кадри ближнього боюВідео

14:30

Путін починає говорити про транзит влади, щоб завершити справу всього свого життя - ЖдановВідео

14:14

У Росії хам-"патріот" накинувся на хлопчиська з жовто-синім рюкзакомВідео

Реклама
14:13

Росія вибухнула ядерними погрозами "зрадницькій Європі": Подоляк висміяв слова РогозінаВідео

14:08

Здійснення бажань, щастя в любові і будинок повна чаша: три знаки зодіаку стануть улюбленцями долі в червні 2022

14:05

"Росія їм потрібна цілою": США затягують постачання зброї Україні - ЖдановВідео

13:58

Співачка Жасмин вважає війну в Україні шансом нажитися: "не соромно, що я з Росії"

13:39

Троїцька батьківська субота в 2022 році – дата, традиції і заборони дня

13:38

"Путініст" Охлобистін заступився за Фандеру, яка вивісила український прапор

13:29

Рашисти намагалися прорватися в Ізюм: ЗСУ відбили атаку та розгромили окупантівВідео

13:26

Захід передає Україні HIMARS: на що накинула оком РосіяПогляд

13:19

Україна отримає від Великобританії потужні ракетні системи M270 - ДжонсонВідео

13:01

Люди в Маріуполі непритомніють, чекаючи "допомогу" від окупантів: їжу отримує лише кожен п'ятийВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 7 червня 2022: Ракам – дивовижні збіги, Терезам – сімейні проблеми, Скорпіонам - грошіВідео

12:59

Бинти та медичні джгути дідусів: що входить в "сучасну" аптечку солдата "другої армії світу"Відео

12:57

Гауляйтер Херсона марить захопленням РФ Миколаєва та Очакова - в Одесі різко відповіли колаборантуВідео

12:56

У Херсоні посіпака росіян Сальдо побризкав мріями про захоплення Очакова і Миколаєва

12:13

Ледве втік від ЗСУ: на Запоріжжі поранили заступника командира спецполку Кадирова

Реклама
12:11

Українські бійці ліквідували капітана окупантів з депресивної російської глибинки

12:03

Випускний вальс на фоні зруйнованої школи: у Харкові випускники зворушили своїм танцемВідео

11:39

Коли Трійця 2022 в Україні: дата, традиції дня, вихідний

11:39

Соліст Imagine Dragons на концерті підняв подарований біженкою з Харкова український прапорВідео

11:32

Лукашенко майже "зламався", або Чому можливий новий похід Путіна на КиївПогляд

11:14

"У них тактика випаленої землі": ситуація у Сєвєродонецьку погіршилась - ГайдайВідео

11:10

"Республіка Корея може взяти участь у післявоєнній відбудові України", — Олена Шуляк

10:59

Ставки на цій війні зростають: як західні РСЗВ змінять війну України і РФ - Sky NewsВідео

10:49

США не розірвуть відносини з РФ повністю: "потрібно зберігати базові речі" - посолВідео

10:24

Україна може повністю відмовитися від імпорту газу: глава ГТС повідомив подробиці

10:15

Нереальне везіння в грошах і казкова удача: 3 знака можуть розбагатіти і домогтися успіху в найближчі роки

10:01

Україна на ейфорії зайде у РФ: чому Німеччина не хоче давати танки ЗСУ - Spiegel

09:42

ЗСУ лупитимуть ворога на відстані до 80 км: Великобританія передає потужні М270Відео

09:29

Російські солдати жебракують на блокпості в Мелітополі: вимагають 100 грн і сигаретиВідео

09:12

Як Росія сортує людей і кого відправляє на забійПогляд

09:09

ЗСУ проводять успішні контрнаступи в Сєвєродонецьку: бойова міць рашистів знижена - ISWВідео

08:40

Гороскоп на сьогодні, 6 червня 2022: Левам – сварка з коханими, Скорпіонам – важливі зміни, Рибам - втрати

08:09

Наступні кілька діб будуть вирішальними: Мустафа Найєм про стан важко пораненого на фронті братаВідео

08:00

День журналіста 2022 в Україні: привітання та картинки до свята

07:40

59 "двохсотих" і знищена техніка: ЗСУ вдало пополювали на півдні УкраїниВідео

Реклама
07:07

Київ був і залишається основною метою РФ: у Міноборони попередили жителів столиціВідео

07:00

День пам'яті блаженної Ксенії Петербурзької: сильні молитви до святої

06:32

Свідомо відправляв людей на забій: з'ясувалися деталі ліквідації генерала Кутузова

06:26

Звір прийде в Європу: чим небезпечні заклики Макрона не дражнити Росію і ПутінаПогляд

04:51

Україну розжарить до +31°С: синоптик назвав найспекотніший деньВідео

04:41

Ірма Вітовська розповіла, в чому вина українських зірок: "Потрібна кров, що б стати на бік добра"

04:23

У дитячому платтячку і з кісками: Надя Дорофєєва похвалилася стрункими ніжками в стильному образі

04:10

"Росія заслуговує саме такої творчості": співаюча Волочкова стала посміховиськом в мережіВідео

03:49

"Холостяк" Макс Михайлюк пішов на фронт захищати Україну

03:39

Коли впадуть ціни на АЗС: українцям назвали терміни та пояснили причинуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти