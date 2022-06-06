Росія вибухнула ядерними погрозами "зрадницькій Європі": Подоляк висміяв слова Рогозіна

Подоляк пожартував, що "спільна історія" Росії та Чорногорії, ймовірно, пов'язана з віллами і яхтами російських чиновників / Колаж УНІАН, Офіс президента

У Росії образилися, що Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія відмовилися пропускати через свій авіапростір літак з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Глава Роскосмосу Сергій Рогозін пригрозив, мовляв, застосуванням у відповідь ракет Сармат. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь нагадав про вілли і яхти російських чиновників у тій же Чорногорії, якій Москва загрожує ударом.

Керівник російської держкорпорації Роскосмос Дмитро Рогозін у своєму Twitter-акаунті, коментуючи заборону Болгарії, Північної Македонії та Чорногорії на проліт літака з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, спалахнув звинуваченням на адресу цих країн і знову сказав, що Росія може застосувати ракети Сармат.

"Ось чим хороший Сармат? Він у боягузливих болгар, злопам'ятних румунів і зрадивших нашу спільну історію чорногорців згоду на проліт не питатиме. Так само як і у інших шведів", - написав Рогозін.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висміяв слова Рогозіна про, мовляв, спільну історію Росії та Чорногорії, нагадавши про вілли і яхти російських чиновників.

читайте також"Визнання" окупації своїх територій Росією: у Путіна вибухнули вимогою до України"Черговий ядерний удар обіцяють у Росії. Цього разу – Чорногорії за непропуск літака Лаврова та зраду "спільної історії". Спільна історія Росії і Черногорії? Це про вілли чиновників на Адріатичному узбережжі чи яхти в місцевих маринах? Країнам, які дають прихисток російському капіталу, є про що подумати", - підкреслив Подоляк у своєму Twitter-акаунті.

Дивіться відео Главред - військовий експерт Жданов розкрив плани Росії щодо війни проти України

Погрози Росії на адресу України

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв раніше зробив заяву про те, що розмови про автономію Криму у складі України є, мовляв, "хамством на адресу Росії" і нібито "загрозою" її "територіальної цілісності". Він пригрозив Києву "повноцінною війною".

Крім того, Медведєв назвав нібито "нездійсненними" і "категоричними" жорсткі вимоги Києва щодо завершення війни Росії проти України. За його словами, Москва нібито не може вивести свої війська з Донбасу, а також визнати окуповані РФ Крим з Донецькою і Луганською областями українськими територіями.

Медведєв також казав, що якщо США нададуть Україні реактивні системи залпового вогню, за допомогою яких з'явилася б можливість наносити удари по Росії, Москва нібито може вдарити по "центрах ухвалення рішень".

Інші новини: