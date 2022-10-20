"Польща протидіятиме": Дуда попередив Іран через продаж дронів Росії

Анджей Дуда / Фото УНІАН, defence-ua com

Президент Польщі Анджей Дуда провів телефонні переговори з іранським колегою Ібрагімом Раїсі та повідомив йому, що має намір протидіяти продажу Іраном безпілотників державі-терористу Росії. Про це повідомило видання PAP, посилаючись на канцелярію президента Польщі.

Переговори між польським та іранським лідерами відбулися в середу. Президенти "порушили двосторонні питання та обговорили поточну міжнародну ситуацію".

Повідомляється, що президент Дуда в ході розмови заявив "дуже чітку позицію" з приводу повідомлень щодо продажу дронів-камікадзе Росії.

"Польща налаштована дуже активно протидіяти всім закупівлям зброї Росією", - зазначило джерело в канцелярії Дуди.

Як відомо, Росія посилила атаки України за допомогою іранських дронів Shahed-136. Окупанти перефарбовують їх і перейменовують на "Герань-2".

За даними ЗМІ, 6 жовтня під час візиту іранської делегації до Москви Іран пообіцяв надати Росії додаткову партію ударних безпілотників і ракети класу "земля-земля".

У свою чергу, Іран відкидає всі звинувачення в постачанні Росії зброї для використання у війні проти України. 19 жовтня представник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані спростував інформацію про те, що Тегеран відправляє Москві зброю, включаючи військові безпілотники, для атак по українських містах. Також Канаані заявив про готовність Ірану до переговорів з Україною, щоб "спростувати звинувачення".

Атака Києва дронами з Ірану

Вранці 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

За словами мера столиці Віталія Кличка, в бік Києва летіли 28 дронів. Більшість з них були збиті. Один з дронів вдарив по житловому будинку в Шевченківському районі столиці. Загинули чотири людини.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку дронів і розповів, що ворог не дає спокою і вдень, і вночі. Як зазначив український гарант, ворог може вдарити по українських містах, але наш народ зламати не вдасться. Окупантів чекає лише справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь, а Україну - перемога.

Посольство США в Україні назвало атаки на Київ дронами-камікадзе "відчайдушними і ганебними". У дипломатичному відомстві також запевнили, що Сполучені Штати завжди будуть підтримувати незламний український народ.

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