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Росія кидає війська на Херсонщину і спробує зупинити наступ ЗСУ – Генштаб

20 жовтня 2022, 16:29

Ворог на Південнобузькому напрямку зібрав до 45 батальйонних тактичних груп і працює над спорудженням оборонних рубежів, сказав Олексій Громов.

Херсон ЗСУ війська РФ
Війська Росії спробують утриматися у Херсонській області - Генштаб ЗСУ / Колаж Людмила Денісова, УНІАН, Reuters

Головне завдання Росії у війні проти України на найближчий час - стабілізація фронту і спроба зупинити наступ ЗСУ у Херсонській області. Для утримання окупованого правобережжя Херсонщини ворог, за рахунок першої хвилі мобілізації, перекидатиме туди війська. На Південнобузькому напрямку росіяни зібрали до 45 БТГ і активно споруджують оборонні рубежі. Про це заявив заступник начальника Головного управління Генштабу Олексій Громов.

Під час брифінгу Міноборони у четвер, 20 жовтня, він розповів про те, що згідно з відомостями розвідки, країна-окупант в найближчій перспективі має намір зосередитися на стабілізації фронту і спробі зупинити наступ армії України у Херсонській області.

"Дані розвідки свідчать, що на найближчу перспективу завданням №1 для Збройних сил Росії визначено утримати фронт і зупинити український наступ на Херсонському напрямку", - сказав Громов.

За його словами, для реалізації свого завдання на Херсонщині ворог, за рахунок першої хвилі мобілізації, має намір збільшити чисельність військ на правому березі Дніпра.

Також військовий чиновник додав, що окупанти на Південнобузькому напрямку вже зосередили до 45 БТГ, які в прискореному темпі працюють над спорудженням оборонних редутів. При цьому росіяни систематично намагаються відновити переправи через Дніпро для забезпечення своїх військ.

"На даний час для стримування просування підрозділів наших військ в Південнобузькому операційному районі противник зосередив до 45 батальйонних тактичних груп, що прискорюють заходи з фортифікаційного обладнання оборонних рубежів. Противник постійно намагається відновити переправи через річку Дніпро, щоб забезпечити всебічну підтримку своїх військ", - підкреслив Олексій Громов.

Наступ ЗСУ у Херсонській області

Командувач військами РФ в Україні, генерал Сергій Суровікін 18 жовтня виступив з доповіддю про війну. Він сказав, що ситуацію слід охарактеризувати як "напружену". За словами Суровікіна, подальші дії російських окупантів "залежатимуть від ситуації, що складається".

Причому Суровікін відкрито натякнув на те, що окупанти РФ розглядають можливість "здачі Херсона".

"(Обстановка, - ред)... вона непроста, не виключається ухвалення непростих рішень", - сказав він.

"Призначений" Росією гауйляйтер Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що у зв'язку з наступом ЗСУ окупаційні адміністрації "переїжджають" з правого на лівий берег Дніпра Херсонської області. Звідти колаборанти, мовляв, керуватимуть окупованим регіоном.

Радник Офісу президента Олексій Арестович припустив ситуацію, за якої Росія перекине свої війська з Херсонської області на Київ або Донецький напрямок. За його словами, Херсон тоді може бути звільнений, але з'являться проблеми на інших фронтах.

Дивіться відео ТСН - чому окупанти РФ заговорили про битву за Херсон

Інші новини:

війська Росії Херсонська область Генштаб ЗСУ війна Росії та України
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