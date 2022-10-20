Глава МЗС Естонії послав кремлівського диктатора Путіна до пекла

Глава МЗС Естонії послав Путіна до пекла / ua.depositphotos.com

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що не хотів би бачити кремлівського диктатора Володимира Путіна у в’язниці. За його словами, у Путіна є лише одна дорога – до пекла. Про це він заявив у коментарі виданню Deutsche Welle.

Так, журналістка поставила естонському міністру питання: "Чи хотіли б ви побачити Путіна у в’язниці?". На це Рейнсалу коротко відповів: "У пеклі".

Також очільник естонського МЗС заявив, що Німеччині та країнам Заходу варто наростити зусилля щодо постачання оборонної техніки Україні, а також запровадити жорсткіші санкції проти країни-агресорки Росії.

Рейнсалу хоче бачити Путіна в пеклі / Скріншот

"Війна Росії – це геноцид в Україні. Путін не робить з цього секрету. Європа не зможе почуватися в безпеці, поки при владі путінський режим", - підкреслив Рейнсалу.

Позиція Естонії щодо війни в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Естонія всіляко підтримує Україну у протистоянні збройній агресії РФ. Так, нещодавно прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала країни Європи допомогти Україні захистити себе, оскільки в іншому випадку жодна держава більше не зможе почуватися у безпеці.

Каллас нагадала про вторгнення РФ в Грузію в 2008 році та Україну в 2014 році. За її словами, "було помилкою не покарати Росію" за її агресію в ті періоди.

Окрім того, 18 жовтня парламент Естонії визнав Російську Федерацію державою-терористом і засудив анексію Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Законодавчий орган влади закликав розслідувати військові злочини Росії, виключити країну-агресорку з міжнародного співтовариства і збільшити допомогу Україні, територіальна цілісність якої є беззаперечною.

Раніше міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив, що війна Росії проти української держави повинна якнайшвидше завершитися перемогою Збройних сил України. Лаанет наголосив, що війну потрібно закінчити не дипломатією. Росіян потрібно просто вибити з території України.

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