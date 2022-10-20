Битиме ракетами не тільки по ТЕС: ексдепутат Держдуми назвав наступні цілі Путіна в Україні

Ексдепутат Держдуми назвав наступні цілі Путіна в Україні/ ua.depositphotos.com, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін може дати наказ бити ракетами не лише по українських теплоелектростанціях. Крім ТЕС, окупанти можуть атакувати мости, лінії зв’язку та енергетичні лінії.

Про це розповів російський опозиційний політик, який у 2019 році отримав українське громадянство, депутат Держдуми РФ 2007-2016 років Ілля Пономарьов під час чату на Главреді. За його словами, такі об’єкти можуть стати наступними цілями для атаки російських загарбників.

Проте росіяни по багатьох об’єктах просто не зможуть влучити, адже їхня "високоточна зброя" не така уже й високоточна. Їхні зразки зброї можуть "помилятися" на 500 метрів.

"Усілякі мости (автомобільні та залізничні), будь-які комунікації, лінії зв'язку, будь-які енергетичні лінії – усе це є об'єктами (які може атакувати РФ – ред.). Однак у Росії немає високоточної зброї. Високоточною там називають зброю, що може влучити в радіусі 500 метрів від цілі. Це радянська традиція, адже розрахунок був на ядерні заряди, а не на конвенційні дії. Тому все російське б'є по площах, ті ж Гради і ракети дуже приблизно влучають", – пояснив Пономарьов.

У міст російським окупантам взагалі буде дуже складно влучити. За словами російського опозиційного політика, росіяни не б’ють по мостах саме тому, що не можуть влучити у них, а не тому, що нібито "шкодують їх" або не визначили їх як потрібні об’єкти.

"Міст вони можуть розбомбити тільки з літаків. Але в перші дні військової кампанії Росія втратила велику кількість авіації і зрозуміла, що в України є ті засоби ППО, які проти літаків досить ефективні, і тому просто перестала їх посилати на вильоти. А без цього їй дістати мости дуже складно", – зазначає Пономарьов.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний закликав українців зберігати спокій під час повітряних тривог. Він наголосив, що системи ППО і ПРО працюють ефективно завдяки професіоналізму українських бійців і допомозі партнерів.

Раніше американське видання The Hill з посиланням на військових експертів зазначало, що російський диктатор Володимир Путін поки що не збирається застосовувати ядерну зброю, але в його арсеналі є ще чотири способи ескалації війни в Україні. РФ може застосувати іншу зброю масового ураження – хімічну та біологічну. Крім того, росіяни можуть вдатися до руйнування дамб і продовжити тероризувати Україну ракетними ударами.

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