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ЄС ввів жорсткі санкції проти Ірану через вбивство українців "шахідами"

20 жовтня 2022, 15:45

Євросоюз заморозив активи трьох фізосіб і однієї установи, які відповідальні за постачання іранських дронів Росії.

Іран, ЄС
ЄС ввів санкції проти Ірану за продаж дронів Росії / Колаж фото Reuters , mil.in.ua

Євросоюз ввів жорсткі санкції проти Ірану за поставки ударних дронів, якими Росія тероризує мирних українців. Санкції були затверджені 20 жовтня. Про це заявило представництво Чехії в Раді ЄС.

Ці санкції набирають чинності вже сьогодні після публікації.

"COREPERII (Рада постійних представників ЄС — Главред) прийняв санкції проти Ірану в рекордні терміни! Після триденних переговорів посли ЄС домовилися про заходи проти організацій, які постачають іранські безпілотники, що завдали ударів по Україні. Письмова процедура завершена, санкції вступають в силу сьогодні вдень після публікації в Офіційному журналі ЄС", – йдеться в повідомленні.

Євросоюз вирішив заморозити активи трьох фізичних осіб і однієї установи, які відповідальні за поставку іранських дронів. Також ЄС хоче розширити санкційний список і включити туди ще чотири іранських установи. Раніше вони вже підпадали під європейські санкції.

Нагадаємо, 6 жовтня під час візиту іранської делегації до Москви Іран пообіцяв надати Росії додаткову партію ударних безпілотників і ракети класу "земля-земля".

У свою чергу, Іран відкидає всі звинувачення в постачанні Росії зброї для використання у війні проти України. 19 жовтня представник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані спростував інформацію про те, що Тегеран відправляє Москві зброю, включаючи військові безпілотники, для атак по українських містах. Також Канаані заявив про готовність Ірану до переговорів з Україною, щоб "спростувати звинувачення".

Атака Києва дронами з Ірану

Вранці 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

За словами мера столиці Віталія Кличка, в бік Києва летіли 28 дронів. Більшість з них були збиті. Один з дронів вдарив по житловому будинку в Шевченківському районі столиці. Загинули чотири людини.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку дронів і розповів, що ворог не дає спокою і вдень, і вночі. Як зазначив український гарант, ворог може вдарити по українських містах, але наш народ зламати не вдасться. Окупантів чекає лише справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь, а Україну - перемога.

Посольство США в Україні назвало атаки на Київ дронами-камікадзе "відчайдушними і ганебними". У дипломатичному відомстві також запевнили, що Сполучені Штати завжди будуть підтримувати незламний український народ.

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