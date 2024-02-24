У Липецьку дрон атакував найбільший в РФ металургійний завод - спалахнула пожежа

У ніч на 24 лютого в російському Липецьку прогриміли вибухи в районі Новолипецького металургійного комбінату. Після вибухів спалахнув потужна пожежа.
"Спочатку було чути гул, схожий на звук безпілотника, а потім пролунав гучний вибух в районі Новолипецького металургійного комбінату, після чого в повітрі з'явився дим", - повідомляє Telegram-канал Shot.
За словами очевидців, пожежа виникла на території коксохімічного цеху.
В даний момент на території комбінату продовжують працювати екстрені служби.
Зазначається, що НЛМК — один з найбільших сталеливарних комбінатів в Росії. Продукція заводу застосовується в стратегічно важливих галузях економіки, від будівництва та машинобудування до виробництва енергетичного обладнання.
Також російський Telegram-канал Mash повідомив, що Новолипецький металургійний комбінат виробляє сталь з полімерним покриттям.
Дивіться відео - У Липецьку прогримів вибух і почалася велика пожежа:
Губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив, що сталося "загоряння в одному з цехів НЛМК". За його словами постраждалих в результаті інциденту немає.
Артамонов додав, що, "за непідтвердженою спецслужбами інформацією причиною загоряння стало падіння літального апарату". Зараз цю інформацію перевіряють, додав він.
Як повідомляв Главред, в Москві 13 лютого стався пожежа на виробничих майданчиках авіаційного заводу МіГ на Ленінградському проспекті. Площа загоряння склала близько 70 квадратних метрів. За попередньою інформацією, пожежа була в цеху, який прибудований до корпусу заводу.
Речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що головна причина інциденту на заводі - російська військова агресія проти України.
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