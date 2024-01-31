В окупованому Криму прогриміла серія вибухів: у Севастополі спалахнула пожежа

У тимчасово окупованому Криму місцеві повідомляють про потужні вибухи та роботу ППО.

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В Криму жаліються на вибухи / Колаж: Главред, фото: telegtam.com / Кримський вітер

У середу, 31 січня, на території тимчасово окупованого Криму прогриміла серія вибухів. Очевидці повідомили про роботу протиповітряної оборони. Про це повідомили Telegram-канал "Кримський вітер" та так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

Вибухи чули у Сімферополі, Сакському районі та у Євпаторії. Після вибухів окупаційна "влада" оголосила повітряну тривогу. Пізніше з'явилися кадри з запуском ракет та підняттям авіації.

Також з'явились кадри диму в небі над селищем Гвардійське Сімферопольського району. Незабаром вибухи пролунали у Щолкіне, розташованому на Керченському півострові. У північній частині Севастополя спалахнула пожежа, неподалік від аеродрому Бельбек.

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"Губернатор" Севастополя заявив про роботу систем протиповітряної оборони та збиту повітряну ціль у Севастополі. За його словами, над містом нібито збито ціль, уламки якої впали на пустирі в районі Любимівки.

"У Севастополі працює система ППО. За попередніми даними, збито повітряну ціль", - стверджує Развожаєв.

Пізніше він додав, що система протиповітряної оборони продовжує свою роботу. Развожаєв стверджує, що уламки збитої ракети впали у приватному секторі. За його словами, ніхто не постраждав.

Вибухи в Криму

Нагадаємо, 30 січня Міноборони РФ повідомило, що засоби протиповітряної оборони збили 21 український безпілотник над територією чотирьох областей Росії та тимчасово окупованого Криму. Особливо активними були дії в області Криму, там начебто збили 11 дронів.

Також 4 січня в окупованому РФ Криму сталися потужні вибухи, які супроводжувалися стовпами диму. Місцева "влада", що співпрацює з Кремлем, заявляє про роботу протиповітряної оборони в Севастополі, тоді як Міноборони РФ повідомило про "знищення" 10 ракет ЗСУ.

Крім цього, 5 грудня у Феодосії стався вибух на морському нафтовому терміналі, який атакували два безпілотники-камікадзе. Один із них здетонував у повітрі, уламки потрапили на територію, а другий впав поблизу одного з резервуарів.

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