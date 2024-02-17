Потужна пожежа в Росії: в Іжевську загорівся ТЦ, де виробляли дрони - росЗМІ

Вогонь охопив площу в 3,5 тис. квадратних метрів. Причини пожежі невідомі.

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Пожежа в Іжевську охопила площу в 3,5 тис. "квадратів" / Колаж: Главред, фото: МНС РФ

У ніч на 17 лютого в російському Іжевську спалахнула масштабна пожежа - вогонь охопив площу в 3,5 тис. квадратних метрів. Пожежа сталася за адресою ТЦ, який раніше віддали під виробництво БПЛА.

У МНС Росії заявили, що вогонь спалахнув у "виробничій будівлі" в Удмуртії - на 2800 квадратних метрах. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Пізніше російські пожежники уточнили, що площа пожежі в Іжевську досягла 3500 квадратних метрів.

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О 5:30 у МНС РФ відзвітували про ліквідацію відкритого горіння.

Дивіться відео - У російському Іжевську спалахнула масштабна пожежа:

Російський Телеграм-канал Astra пише, що пожежа сталася за адресою ТЦ, який раніше віддали під виробництво БПЛА.

"За даною адресою знаходиться хімічне підприємство "Іжсинтез-Хімпром" і ТЦ "Новий дім", який, згідно з публікаціями ЗМІ, ще торік віддали під виробництво безпілотників", - ідеться у повідомленні.

Діяльність підприємства, на якому сталася пожежа, пов'язана з виробництвом професійних мийних і дезінфекційних засобів, повідомили в регіональному МНС. Причини пожежі невідомі.

Як повідомляв Главред, у ніч на, 25 січня, в Краснодарському краї країни-агресора РФ виникла пожежа на території нафтобази в Туапсе. РосЗМІ заявляють про атаку безпілотника.

У ніч на 9 лютого спалахнула потужна пожежа на Ільському нафтопереробному заводі. За словами очевидців, перед пожежею на території НПЗ було чути вибухи, а також звуки, схожі на проліт дронів.

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