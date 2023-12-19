Що буде з Україною і США в разі перемоги Путіна: ЗМІ розкрито невтішний прогноз

На Заході не виключають, що боротьба України і Росії триватиме ще довгі роки.

https://glavred.net/ukraine/chto-budet-s-ukrainoy-i-ssha-v-sluchae-pobedy-putina-smi-raskryt-uzhasnyy-prognoz-10526333.html Посилання скопійоване

Росія пішла в новий наступ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Наслідки перемоги Володимира Путіна у війні проти України будуть набагато глибшими, ніж наслідки виведення військ США з Афганістану, впевнені опитані Bloomberg джерела у політичних колах НАТО.

У найближчій перспективі Росія, найімовірніше, буде прагнути захопити більше територій і зруйнувати більше інфраструктури України. Не маючи можливості захистити себе, Київ буде змушений піти на угоду з Москвою на умовах Путіна.

Навіть затвердження подальшої військової допомоги США, але в малих обсягах, не призведе до серйозного прориву на полі бою в 2024 році. Однак джерела Bloomberg не виключають, що боротьба України і Росії триватиме ще довгі роки.

відео дня

У колах експертів також припускають, що Росія після дворічного відновлення сили може напасти на країни Балтії, тоді як впевненість у підтримці США різко падає.

Крім того, йдеться в матеріалі, перемога Путіна спровокує новий потік біженців в ЄС, що посилить напругу між членами Євросоюзу і всередині цих країн.

Нарешті український опір ризикує перейти у партизанські рухи, що зробить східний кордон Європи нестабільним на багато років.

Через падіння довіри до США і їхньої нерішучості деякі країни Євросоюзу можуть спробувати зміцнити відносини з самою Росією і Китаєм.

Україні не вистачає зброї

Поки Захід вирішує долю наступних пакетів допомоги Україні, Росія, скориставшись ситуацією, пішла у новий наступ на фронті і, за словами генерала Тарнавського, вже досягла часткового успіху на деяких ділянках.

Водночас ЗСУ доводиться перерозподіляти залишки боєприпасів і відмовлятися від деяких військових операцій.

На думку експерта Тараса Загороднього, у 2024 році США все ж приймуть військову допомогу Україні, але в малих обсягах, а Росія продовжить завдавати ударів по українській інфраструктурі.

Єдиним виходом з ситуації, що склалася, Загородній вважає максимальну мілітаризацію суспільства, в тому числі перехід економіки на "військові рейки" і розвиток потужностей вітчизняного ВПК.

За словами нардепа Олександри Устінової, у разі перебоїв з поставками Заходом озброєння Україна змушена буде відмовитися від наступальних дій.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.