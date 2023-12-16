Перемовини з Україною і вибори президента США: названо сценарій Путіна

Керівник Кремля Володимир Путін вважає, що час на його боці, він почувається дуже впевнено, сказав колишній посол Сполучених Штатів у Росії Майкл Макфол.

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Путін збирається продовжувати війну і не прагне до перемовин - Макфол / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Директор країни-агресора Росії Володимир Путін не збирається вести перемовини з Україною до виборів президента США. Він почувається дуже впевнено, в порівнянні з тим, яким був минулого року. Позицію, згідно з якою краще підписати погану угоду зараз, ніж потім ще гіршу, слід відкинути. Про це заявив колишній посол Штатів в Росії Майкл Макфол.

Під час Київського безпекового форуму у п'ятницю, 15 грудня, він розповів про те, що Путін збирається тягнути час до виборів президента США і до того вести перемовини не хоче.

"Путін відчуває себе дуже впевненим. Рік тому він виглядав дуже нервово, оскільки він програвав на полі бою. І я ніколи не бачив його таким невпевненим, як тоді", - зазначив Макфол

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За його словами, незважаючи на великі втрати, Путін і далі відправлятиме своїх громадян на війну в Україні.

Також політик застеріг від підписання угод на даному етапі війни.

"(Позицію, що, - ред.) краще підписати погану угоду, щоб надалі не довелося підписувати ще гірше, потрібно відкинути", - вважає Макфол.

Путін чекає на вибори президента США

На думку колишнього дипломата, Путін не збирається вести перемовини до "приходу до влади нового президента"

"Є певні наївні американці, які говорять про це. Але Путін не збирається проводити жодних перемовин, він вважає, що час на його боці. Принаймні, до того, як новий американський президент прийде до влади", - підкреслив Майкл Макфол.

Перемовини України та Росії

Раньше Путін назвав умову миру і натякнув, яке місто в Україні хоче захопити. Під час "прямої лінії" він сказав, що вважає Одесу "російським містом" і заявив, що Москва збирається завершувати війну тільки тоді, коли "досягне своїх цілей".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розкрив плани Путіна щодо війни проти України і назвав мету "перемовин". За його словами, Росії потрібна пауза у війні. Москва не прагне до реальних перемовин з Києвом Москва.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко станцював під дудку Путіна і заклянчив у України перемовини. Зокрема, він заявив, що "Росія завжди готова до перемовин" і спробував "виправдати" повномасштабний напад на Україну.

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