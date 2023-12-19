Від планів не відмовився: диктатор Путін погрожує Україні продовженням наступу

Путін традиційно перевів стрілки на Захід і каже, що якщо західні країни продовжують підтримувати Україну, то й РФ, мовляв, не відмовиться від своїх намірів.

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Диктатор Путін погрожує Україні продовженням наступу/ колаж: Главред, фото: скрін YouTube, міноборони РФ

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ не збирається відмовлятися від своїх так званих цілей війни проти України.

Глава країни-агресорки Росії каже, що наступ російських окупантів продовжиться. Про це Путін сказав під час виступу на колегії міноборони РФ.

При цьому диктатор РФ, який розв’язав криваву повномасштабну війну проти України, виправдовує своє небажання зупиняти бойові дії тим, що нібито "Захід же ж не відмовляється від своєї стратегії стримування Росії і своїх агресивних дій в Україні, тому й РФ не відмовлятиметься від своїх цілей".

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Після такої заяви глава Кремля поскаржився, що нібито Захід передає Україні озброєння та розвіддані в режимі реального часу. Також російський диктатор традиційно накинувся на західні країни за те, що вони, мовляв, "ведуть гібридну війну проти Росії".

При цьому міністр оборони країни-агресорки РФ Сергій Шойгу каже, нібито "загалом усі завдання, визначені на 2023 рік, Збройними силами (Росії – ред.) виконано, забезпечено заданий рівень підтримання обороноздатності". Шойгу також зазначив, що РФ продовжить наступ на Україну, зокрема у 2024 році.

Війна в Україні

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський назвав найближчі цілі окупантів. Він зазначив, що загарбники націлилися на те, щоб спробувати захопити низку українських населених пунктів найближчим часом. Ситуація на фронті зараз складна – російські окупанти переважають нас як в озброєнні, так і в особовому складі.

Командир "Азова" Денис Прокопенко звернувся до українців з важливою заявою. Прокопенко закликав українців зняти рожеві окуляри, адже ця війна може затягнутися і далі на роки.

Нагадаємо, президент Чехії зробив тривожний прогноз щодо війни. Наступного року ми побачимо, що буде зі сценарієм, який задумав російський президент Володимир Путін, сказав чеський глава держави Петр Павел.

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