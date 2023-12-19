Хоче взяти під контроль Польщу та Німеччину: експерт розкрив, як далеко готовий зайти Путін

Селезньов заявив, що партнери зволікають з наданням військової допомоги через ряд причин.

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Путін хоче почати нову війну / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: відео

Військовий експерт, речник Генерального штабу ЗСУ 2014-2017 рр. Владислав Селезньов зазначив, що російський диктатор Володимир Путін і його поплічники абсолютно не приховують своїх планів щодо повернення контролю над східноєвропейськими країнами, включно з Берліном.

Він також наголосив, що українська армія захищає не лише безпеку України.

"Усі розуміють, якщо ворог не отримає в Україні суттєвого ляпасу, то він буде працювати над тим, щоб взяти під контроль країни Балтії, Молдову, а далі рушити на Захід - на Польщу, Німеччину", - зауважив Селезньов для телеканалу Еспресо. відео дня

Він розповідає і про те, що співвідношення сил та засобів точно не на нашу користь.

"Те, що нам бракує снарядів, видно з нашої статистики. На один український снаряд випущений на полі бою припадає 5-7 ворожих. Отже, співвідношення сил та засобів точно не на нашу користь. Так сталося, тому що між серпнем та жовтнем ми отримали менше військово-технічної допомоги на 90% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Обсяги військової підтримки від наших партнерів зменшуються", - каже експерт.

Зокрема, партнери зволікають з наданням військової допомоги через ряд причин. Утім, вони є недостатніми для того,що припинити постачання озброєння та військової техніки для потреб українських воїнів.

"Тому що українська армія нині захищає не лише безпеку України. Наші воїни боронять безпечний простір щонайменше східної частини Європи", - наголосив Селезньов.

Нагадаємо, що у Путіна є план окупації України до 2026 року. Росія планує окупувати українську територію за межами чотирьох вже незаконно анексованих українських областей впродовж 2024-2026 років.

Путін готовий запускати ракети по країнах НАТО. Віктор Андрусів зазначає, що якщо війна між РФ та НАТО все-таки почнеться, то це буде ракетна війна. Однак, РФ не має намірів відкритої війни з Північноатлантичним альянсом.

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