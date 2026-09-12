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У Трампа зробили заяву про переговори України, США та РФ: яке питання головне

Олексій Тесля
12 вересня 2026, 21:52
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Переговори, проведені американськими переговірниками, дали змогу з’ясувати різні питання, підкреслив Джаред Кушнер.
Стів Віткофф, Кушнер, Зеленський
У Дональда Трампа розкрили подробиці переговорів щодо України / Колаж: Главред, фото: ОП

Головне із заяв Кушнера:

  • Найскладнішим питанням, як і раніше, залишається територіальне
  • Путін уже визначив лінію, якої він хоче досягти

Американська делегація задоволена останнім раундом переговорів у Москві та Києві, сподівається на якнайшвидше проведення тристоронньої зустрічі.

Водночас сторони не мають спільного бачення бажаного результату, а найскладнішим питанням залишається територіальне, заявив спеціальний посланник президента США Джаред Кушнер на зустрічі YES 2026.

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"Найскладнішим питанням, як і раніше, залишається територіальне. Я думаю, що це, очевидно, певною мірою визначається тим, що відбувається на полі бою, де в цьому плані склалася досить динамічна ситуація", - сказав він.

Він пояснив, що прогрес у технологіях і те, як розвиваються події на полі бою, на його думку, перевершують очікування обох сторін.

Кушнер зазначив, що час, проведений американськими переговірниками з росіянами, та можливість з’ясувати різні питання, а також зрозуміти, як у Москві сприймають ситуацію і які там можуть бути можливості для гнучкості, дали поштовх для деяких нових ідей.

"Які, сподіваємося, ми зможемо незабаром обговорити на тристоронніх переговорах. Ми працюємо над тим, щоб організувати це, що, на мій погляд, і було однією з цілей. Ми з’ясували, що коли нам вдається зібратися разом з обома сторонами, це набагато продуктивніше, ніж "дипломатія човників", якщо ви хочете досягти кінцевого результату", – зазначив Кушнер.

Він додав, що Володимир Путін окреслив лінію, якої він хоче досягти.

"Якщо Україна… захотіла б відступити до цієї лінії, то, очевидно, у нас уже є решта угоди, розроблена й узгоджена. Поки що Україна не хоче цього робити. І, звичайно, наше завдання як посередників – з’ясувати, як ми можемо знайти креативне рішення, яке не суперечитиме їхнім бажанням і допоможе їм досягти своєї мети, а також дозволить нам переконати Росію припинити конфлікт таким чином, щоб, сподіваємося, обидві сторони змогли рухатися вперед у рамках, які унеможливлять повторення подібного в майбутньому", – підкреслив американський переговірник.

Він висловив надію, що протягом наступних кількох тижнів вдасться оголосити, якими будуть наступні кроки, що наблизять сторони до шляху вперед.

Що може змінити хід переговорів

Валерій Клочок вважає, що важливим фактором для переговорного процесу стане ситуація в українській енергетиці. Різке посилення російських ударів по енергосистемі напередодні опалювального сезону може свідчити про спробу Москви прискорити події, тоді як збереження нинішньої інтенсивності атак - про розрахунок затягнути війну до зими.

На думку експерта, Україні також вкрай важлива додаткова протиповітряна оборона. Нові поставки від європейських країн здатні поліпшити ситуацію та посилити українську позицію за столом переговорів.

Клочок зазначає, що здатність протистояти балістичним ракетам і загальна ситуація в повітрі можуть суттєво вплинути на подальші домовленості. При цьому переговорний процес, за його оцінкою, відбуватиметься під значним тиском.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, що переговорний процес щодо війни в Україні за участю Києва та Вашингтона може поновитися у тристоронньому форматі. Нова зустріч може відбутися в Абу-Дабі.

Нагадаємо, як раніше писав "Главред", Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона передала Києву сигнал про готовність Москви повернутися до дипломатичного шляху. Водночас він наголосив, що США шукають шлях до деескалації взимку та відновлення діалогу. За його словами, Київ має намір використати вересень і жовтень для відновлення переговорів.

Напередодні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росії потрібні гарантії безпеки, і щоб війна не повторилася в майбутньому, необхідно створити так звану "буферну зону".

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Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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