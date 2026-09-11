Європа може змінити хід переговорів: названо умови для завершення війни

Експерт пояснив, які гарантії має отримати Київ, перш ніж перемовини стануть реальними.

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Умови заморозки війни в Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Головне із заяви експерта:

Умови заморозки війни залежать від позиції Європи

Росія має гарантувати ЄС відмову від нападу

Формат переговорів уже почав змінюватися

Повноцінні переговори про завершення війни в Україні стануть можливими лише тоді, коли до процесу долучиться Європа - з конкретними гарантіями для Києва і зустрічними вимогами до Москви. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

За його словами, про потребу в замороженні конфлікту вже відкрито каже президент Зеленський, тож питання лишається в площині того, що саме для цього має статися.

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"Я зараз дуже обережно висловлююся щодо тимчасових прогнозів. Можу говорити лише про умови, які можуть допомогти заморозити війну. Зеленський сам каже, що Україні потрібне замороження. Це може статися лише в тому випадку, якщо до переговорного процесу повноцінно долучиться Європа", - зазначив він.

Клочок додав, що йдеться не про формальну присутність європейських представників за столом переговорів, а про два конкретні кроки з боку Брюсселя.

"По-перше, Європа має пообіцяти Україні фінансування після замороження конфлікту. По-друге, вона має отримати запевнення від Росії (хоча це й звучить дивно), що та не нападатиме на європейські країни", - пояснив аналітик.

Які можливі сценарії відведення військ

Точний момент, коли ці умови можуть бути виконані, аналітик пов'язує з кількома альтернативними варіантами розвитку подій на фронті та за столом переговорів.

Він допускає як односторонній відхід протилежної сторони, так і складнішу схему з міжнародним контролем над частиною території.

"Можливо, тоді, коли Путін відступить до адміністративних кордонів Донецької області. Або якщо будуть досягнуті домовленості про відведення українських і російських військ, а певну територію передадуть, умовно, під контроль сил ООН. Але цьому мають передувати домовленості між Україною, Європою, Росією та США", - наголосив Клочок.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Скільки можуть тривати переговори

Формат перемовин, за спостереженнями аналітика, уже почав змінюватися, хоча остаточної конфігурації учасників процесу поки немає.

"Ми вже бачимо, що формат переговорів змінюється. За термінами це дійсно може затягнутися до кінця зими 2027 року", - підсумував він.

Які ймовірні терміни завершення війни

Голова Головного управління розвідки України генерал-лейтенант Олег Іващенко говорив, що Росія може вичерпати ресурси для продовження війни проти України до 2028 року.

За його оцінкою, подальша динаміка залежатиме від темпів російських військових та економічних втрат.

"У Росії є військові та економічні ресурси на найближчий рік, але, за нашими оцінками, вони вичерпаються до 2028 року", - сказав він.

ГУР МО / Інфографіка: Главред

Переговори про завершення війни - що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський говорив, що кінець вересня може принести перші конкретні результати переговорів України зі США та наблизити зустріч з президентом Дональдом Трампом.

Видання Politico писало, що Володимир Зеленський робить ставку на те, що війна, перенесена в глиб країни-агресора Росії, змусить кремлівського диктатора Володимира Путіна серйозно поставитися до мирних переговорів.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо заявив про появу можливості відновити мирні переговори між Україною та Росією - після того, як американські представники провели зустрічі в Києві та Москві.

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Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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