Тристоронні переговори про мир: Буданов назвав терміни нового раунду

Кирило Буданов прокоментував перспективи нового раунду мирних переговорів.

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Кирило Буданов оцінив перспективи мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, УНІАН

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Новий раунд переговорів заплановано на жовтень 2026 року

Зустріч відбудеться у форматі за участю трьох сторін

Черговий раунд мирних переговорів попередньо заплановано на жовтень 2026 року, заявив глава Офісу президента Кирило Буданов.

Очікується, що зустріч відбудеться у форматі за участю трьох сторін, розповів він на полях конференції YES Annual Meeting 2026, повідомляє РБК-Україна.

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"Готуємося. На жовтень", - сказав Буданов, відповідаючи на запитання представників ЗМІ.

Він також підтвердив, що майбутні переговори планується провести саме у тристоронньому форматі.

При цьому конкретне місце проведення зустрічі керівник Офісу президента не назвав.

Зокрема, він не став відповідати на запитання журналістів про можливе проведення переговорів на Близькому Сході.

/ Інфографіка: Главред

Від чого може залежати результат переговорів

Експерт Валерій Клочок зазначає, що однією з ключових обставин для подальшого діалогу стане стан української енергетичної системи. Якщо Росія різко збільшить кількість ударів по енергооб’єктах до початку опалювального періоду, це може свідчити про намір прискорити розвиток подій. За умови збереження нинішнього рівня атак Москва, навпаки, може розраховувати на продовження війни в холодну пору року.

Істотну роль, на думку експерта, може відіграти посилення української протиповітряної оборони. Додаткова військова допомога від європейських партнерів може покращити захист країни та зміцнити її переговорні позиції.

Крім того, на подальші домовленості вплинуть ситуація в повітряному просторі та можливості України протидіяти балістичним ракетам. При цьому сам переговорний процес, вважає Клочок, відбуватиметься в умовах серйозного тиску.

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Раніше в адміністрації Трампа зробили заяву щодо переговорів України. Переговори, проведені американськими переговорниками, дали змогу з’ясувати різні питання, підкреслив Джаред Кушнер.

Нагадаємо, що переговорний процес щодо війни в Україні за участю Києва та Вашингтона може поновитися у тристоронньому форматі. Нова зустріч може відбутися в Абу-Дабі.

Нагадаємо, як раніше писав Главред, Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона передала Києву сигнал про готовність Москви повернутися до дипломатичного шляху. Водночас він наголосив, що США шукають шлях до деескалації взимку та відновлення діалогу. За його словами, Київ має намір використати вересень і жовтень для відновлення переговорів.

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Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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