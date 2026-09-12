Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Тристоронні переговори про мир: Буданов назвав терміни нового раунду

Олексій Тесля
12 вересня 2026, 22:31
google news Підпишіться
на нас в Google
Кирило Буданов прокоментував перспективи нового раунду мирних переговорів.
Буданов, Україна, Росія
Кирило Буданов оцінив перспективи мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, УНІАН

Головне:

  • Новий раунд переговорів заплановано на жовтень 2026 року
  • Зустріч відбудеться у форматі за участю трьох сторін

Черговий раунд мирних переговорів попередньо заплановано на жовтень 2026 року, заявив глава Офісу президента Кирило Буданов.

Очікується, що зустріч відбудеться у форматі за участю трьох сторін, розповів він на полях конференції YES Annual Meeting 2026, повідомляє РБК-Україна.

відео дня

"Готуємося. На жовтень", - сказав Буданов, відповідаючи на запитання представників ЗМІ.

Він також підтвердив, що майбутні переговори планується провести саме у тристоронньому форматі.

При цьому конкретне місце проведення зустрічі керівник Офісу президента не назвав.

Зокрема, він не став відповідати на запитання журналістів про можливе проведення переговорів на Близькому Сході.

Тристоронні переговори про мир: Буданов назвав терміни нового раунду
/ Інфографіка: Главред

Від чого може залежати результат переговорів

Експерт Валерій Клочок зазначає, що однією з ключових обставин для подальшого діалогу стане стан української енергетичної системи. Якщо Росія різко збільшить кількість ударів по енергооб’єктах до початку опалювального періоду, це може свідчити про намір прискорити розвиток подій. За умови збереження нинішнього рівня атак Москва, навпаки, може розраховувати на продовження війни в холодну пору року.

Істотну роль, на думку експерта, може відіграти посилення української протиповітряної оборони. Додаткова військова допомога від європейських партнерів може покращити захист країни та зміцнити її переговорні позиції.

Крім того, на подальші домовленості вплинуть ситуація в повітряному просторі та можливості України протидіяти балістичним ракетам. При цьому сам переговорний процес, вважає Клочок, відбуватиметься в умовах серйозного тиску.

Переговори про мир - новини за темою

Раніше в адміністрації Трампа зробили заяву щодо переговорів України. Переговори, проведені американськими переговорниками, дали змогу з’ясувати різні питання, підкреслив Джаред Кушнер.

Нагадаємо, що переговорний процес щодо війни в Україні за участю Києва та Вашингтона може поновитися у тристоронньому форматі. Нова зустріч може відбутися в Абу-Дабі.

Нагадаємо, як раніше писав Главред, Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона передала Києву сигнал про готовність Москви повернутися до дипломатичного шляху. Водночас він наголосив, що США шукають шлях до деескалації взимку та відновлення діалогу. За його словами, Київ має намір використати вересень і жовтень для відновлення переговорів.

Читайте також:

Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна Росії та України Кирило Буданов Переговори про припинення вогню
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський "посперечався" щодо санкцій проти РФ: у чому розбіжність із Парижем

Зеленський "посперечався" щодо санкцій проти РФ: у чому розбіжність із Парижем

23:48Україна
Тристоронні переговори про мир: Буданов назвав терміни нового раунду

Тристоронні переговори про мир: Буданов назвав терміни нового раунду

22:31Україна
У Трампа зробили заяву про переговори України, США та РФ: яке питання головне

У Трампа зробили заяву про переговори України, США та РФ: яке питання головне

21:52Світ
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні русалки за 47 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні русалки за 47 с

У Кремлі зробили заяву після пропозиції Путіну зустрітися з Зеленським

У Кремлі зробили заяву після пропозиції Путіну зустрітися з Зеленським

"Дуетом з Лорак": Настя Каменських з’явилася на росТБ

"Дуетом з Лорак": Настя Каменських з’явилася на росТБ

Куди подіти бадилля помідорів: шість способів, про які знають не всі

Куди подіти бадилля помідорів: шість способів, про які знають не всі

Буряк буде свіжим до самої весни: коли викопувати і як зберігати овоч

Буряк буде свіжим до самої весни: коли викопувати і як зберігати овоч

Останні новини

23:48

Зеленський "посперечався" щодо санкцій проти РФ: у чому розбіжність із Парижем

23:02

Чотири дати народження, які люблять самотність: що робить їх щасливими

22:46

Чи потрібно закривати кришку унітазу: вчені дали несподівану відповідьВідео

22:31

Тристоронні переговори про мир: Буданов назвав терміни нового раунду

22:13

"Людина з 2198 року" налякала своїм пророцтвом: яка трагедія все змінить

Ціни на продукти підуть вгору: Марчук – чи здатна РФ влаштувати продуктовий апокаліпсис в УкраїніЦіни на продукти підуть вгору: Марчук – чи здатна РФ влаштувати продуктовий апокаліпсис в Україні
21:52

У Трампа зробили заяву про переговори України, США та РФ: яке питання головне

21:39

Помилка на день народження: чому не можна дарувати гроші

21:27

Унітаз може бути бруднішим, ніж здається: вся справа в деталі, про яку забуваютьВідео

20:28

РФ б'є сотнями дронів, є жертви та "прильоти": деталі масованої атакиВідео

Реклама
20:19

Жінка купила сукню за копійки: ця знахідка принесе їй стократний прибутокВідео

19:24

Запах і пліснява зникнуть: як швидко очистити ущільнювач пральної машиниВідео

19:10

Скільки разів можна користуватися одним рушником: важливе правило гігієниВідео

19:10

5000 доларів за підтримку Трампа: Денисенко розкрив план перед виборамиПогляд

18:58

Марна трата грошей: 5 засобів для прибирання, які не купують клінери

18:48

Україна розгромила РФ у першому в історії морському бою дронів - унікальні кадри

18:30

Більшість робить це зарано: коли насправді треба солити відбивні

18:23

"Готові до переговорів": у РФ назвали цинічну умову зустрічі Зеленського та Путіна

18:11

Ризик пожежі й опіків: 5 приладів, які категорично не можна ставити біля плити

18:05

Жінка купила дім, не оглянувши його, і тепер живе в печері: що її здивувало

17:36

Жир більше не проблема: простий та швидкий спосіб очистити шафи на кухніВідео

Реклама
17:21

Як прибрати бризки олії під час смаження: кухня більше не буде в жирі

17:21

"Отримує один актор": зірка українських серіалів розкрила найвищий гонорар

16:47

Cморід з взуття зникне назавжди: проста суміш усуне запах за одну годину

16:35

РФ підготувала 3000 дронів для атак найближчим часом: які регіони під загрозою

16:25

"Дуетом з Лорак": Настя Каменських з’явилася на росТБ

16:24

"Руйнування зростають": РФ вдарила балістикою по Запоріжсталі, є постраждалі

16:12

Буряк буде свіжим до самої весни: коли викопувати і як зберігати овоч

16:02

Гречка у кросівках: навіщо класти крупу у взуття восени та взимку

16:01

Чоловік 10 років зберігав удома "шматок металу": довелося евакуювати сусідів

15:59

У Луцьку прогриміли вибухи: РФ вдарила по залізниці, перші подробиці

15:34

Врожай не врятує: чи знизяться ціни на продукти, експерт попередив українців

15:26

"Досі літають дрони": Зеленський емоційно звернувся до світуФото

15:23

Джинси виглядатимуть наче новенькі: як їх правильно прасуватиВідео

14:50

Затхлий запах з пральної машини швидко зникне - потрібні два засоби з кухні

14:36

Таро-прогноз до кінця вересня 2026: на кого чекають гроші, а на кого — поворот долі

14:33

Україна пробилася на 880 км у тил РФ: Генштаб заявив про ураження цілі в Тольяті

14:15

Як вимити вікна до блиску і без розводів: забутий, але ефективний лайфхак

14:15

Три знаки зодіаку вступають у нову еру: що зміниться з 12 вересня

13:51

Мед з горіхами на зиму: простий рецепт домашньої заготовки

13:46

У Кремлі зробили заяву після пропозиції Путіну зустрітися з Зеленським

Реклама
13:29

"Любов моя": Горбунов публічно звернувся до Осадчої і показав її без макіяжу

13:24

Які імена для дітей заборонені у світі: чи є обмеження в Україні

13:14

Тест на уважність: потрібно знайти 5 лимонів серед птахів за 20 секунд

12:53

На Україну насувається погодний "армагеддон": які регіони заллє дощами

12:40

В Україні деяких продуктів може тимчасово не бути - чи потрібно робити запаси

12:36

Не гнитиме й не зів'яне: що зробити з морквою одразу після викопування

12:35

"Непростий час": Вітвіцька розповіла про пережите під час вагітності

12:28

Секрет ароматного глінтвейну: як приготувати ідеальну суміш спецій вдомаВідео

12:17

Гороскоп Таро на 14–20 вересня: Рибам — відкриття, Водоліям — терпіння

12:08

"Найважливіша атака року": ЗСУ пішли у наступ, поки Путін брехав про успіхи РФ

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
АвтоКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняПрання
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти