У Кремлі похизувались, що Путіна запросили до Ради миру Трампа

Руслана Заклінська
19 січня 2026, 13:21
Речник Путіна офіційно підтвердив отримання запрошення до новоствореної Ради миру щодо Гази.
Путіна запросили до Ради миру / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

  • США запросили Путіна до Ради миру щодо Гази
  • РФ вивчає пропозицію
  • До складу входять посадовці США та представники інших країн

США запропонували російському лідеру Володимиру Путіну увійти до складу Ради миру щодо Гази. Москва вивчає пропозицію Вашингтона. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

За словами Пєскова, Москва отримала пропозицію дипломатичними каналами та наразі займається її аналізом. Російська сторона розраховує на подальші контакти з Вашингтоном для уточнення деталей.

"Ми вивчаємо всі деталі цієї пропозиції, сподіваємося на контакти з американською стороною, щоб прояснити всі нюанси", - сказав він.

Який внесок гарантуватиме постійне членство

Ідея Дональда Трампа полягає у створенні міжнародної організації, яка просуватиме стабільність та відновлюватиме законну владу у зонах конфліктів. Проте членство у цій структурі має свою ціну.

За даними Bloomberg, Трамп збирається вимагати по 1 мільярду доларів від держав, які претендують на постійне місце у Раді. Інші країни призначаються на трирічний термін без внеску. Зібрані кошти підуть на відновлення Гази.

Організація позиціонується як альтернатива ООН і більш дієвий інструмент вирішення регіональних криз "під парасолькою" США.

Хто увійшов до Ради миру

До Ради миру, головою якої є Трамп, увійшли:

  • держсекретар США Марко Рубіо;
  • спецпосланник президента США Стів Віткофф;
  • зять Трампа Джаред Кушнер;
  • колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер;
  • американський бізнесмен Марк Роуен;
  • голова Світового банку Аджай Банга;
  • заступник радника з нацбезпеки США Роберт Габріель.

Водночас, як повідомив Білий дім, "для реалізації концепції Ради миру", була створена виконавча рада. До її складу, окрім Стівена Віткоффа, Джареда Кушнера, Тоні Блера та Марка Роуена, увійшли:

  • міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан;
  • катарський дипломат Алі аль-Таваді;
  • міністр ОАЕ з міжнародного співробітництва Рим аль-Хашімі;
  • колишня заступниця прем’єр-міністра Нідерландів Сігрід Кааг;
  • кіпрсько-ізраїльський бізнесмен Якір Габай;
  • голова єгипетської розвідки, генерал Хасан Махмуд Рашад;
  • болгарський дипломат Ніколай Младенов.

Хто отримав запрошення до Ради миру

    За даними Associated Press, щонайменше ще вісім держав отримали від США запрошення долучитися до новоствореної Ради миру президента Трампа. Про свою участь та отримання пропозицій уже офіційно заявили прем'єр Угорщини Віктор Орбан та очільниця уряду Італії Джорджа Мелоні.

    Також запрошення отримали Індія, Австралія, Йорданія, Греція, Кіпр та Пакистан. Раніше участь підтвердили Канада, Туреччина, Єгипет, В’єтнам, Парагвай, Аргентина та Албанія. Водночас поки незрозуміло, скільки усього було запрошено країн.

    Члени Ради миру контролюватимуть реалізацію режиму припинення вогню, роззброєння ХАМАС і відновлення зруйнованих територій. Очікується, що офіційний список учасників оголосять під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

    Як повідомляв Главред, США обговорюють створення "Ради миру", яка відстежуватиме дотримання майбутньої угоди про припинення війни в Україні. За планом, орган очолить Дональд Трамп, а до складу увійдуть представники України, Європи, НАТО та Росії.

    Також відомо, що Рада існуватиме до трьох років. США вже запросили світових лідерів, зокрема Аргентини та Канади. Критики бачать у проєкті концентрацію контролю у руках Трампа та можливу альтернативу ООН.

    Крім цього, США почали часткове виведення персоналу з військових баз на Близькому Сході на тлі зростання напруженості. За даними Reuters, американське військове втручання проти Ірану може відбутися найближчим часом.

    Про персону: Дмитро Пєсков

    Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

    Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

    У Кремлі похизувались, що Путіна запросили до Ради миру Трампа

