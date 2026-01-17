У Трампа хочуть створити "Раду миру" для України - названо її головну функцію

До складу Ради планують долучити Росію.

У Трампа планують створити Раду миру для України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП, УНІАН

Головне:

США готують для України "Раду миру"

Рада складатиметься з України, Європи, НАТО і Росії

У США думають над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати дотримання майбутньої угоди про припинення війни в Україні. Про це повідомляє газета Financial Times.

У матеріалі йдеться, що "Рада миру" - це частина мирного плану щодо сектора Гази, узгодженого за посередництва США. Очолити її має Дональд Трамп, а завданням органу буде координація управління анклавом у майбутньому.

Український високопосадовець для FT сказав, що створення "Ради миру" для України - "важлива частина пропозицій, покликаних закінчити російську війну".

За його словами, Рада складатиметься з представників України, Європи, НАТО і Росії.

Головне завдання - гарантувати виконання майбутнього мирного плану і стежити за його дотриманням.

"Поки що немає жодних ознак, що Росія готова погодитися - або навіть просто серйозно обговорювати - мирний план з 20 пунктів, узгоджений США, Україною та її західними союзниками. Москва наполягає на територіальних поступках з боку України, у Києві вважають ці вимоги неприйнятними", - йдеться у статті.

Журналісти не виключають, що США поділяться цією ідеєю на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який відбудеться наступного тижня.

Коли Україна та РФ можуть підписати мирну угоду - названо місяць

В інтерв'ю Главреду секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова згадала Буданова, який казав, що ймовірність укладення перемир'я навесні 2026 року вища, ніж будь-коли.

"Багато інших експертів також говорять саме про весну. Тому я б сказала, що саме в 2026 році можна очікувати певної позитивної динаміки. Чи дочекаємося ми остаточного вирішення — це покаже час, але позитивну динаміку я в 2026 році все-таки допускаю", — сказала Курносова.

Війна в Україні - останні новини

Як писав Главред, Україна та країна-агресор Росія погодилися на локальне припинення вогню, задля проведення ремонтних робіт на Запорізькій атомній електростанції.

Тим часом російські окупанти продовжують бити по критичних обʼєктах України. Відтак, близько 100–150 тисяч киян, у будинках яких через мороз лопнули труби, швидше за все, залишаться без опалення до весни.

Крім цього, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан спрогнозував, чи запустить РФ найближчим часом по Україні "Орешник".

