У Трампа хочуть створити "Раду миру" для України - названо її головну функцію

У США думають над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати дотримання майбутньої угоди про припинення війни в Україні. Про це повідомляє газета Financial Times.
У матеріалі йдеться, що "Рада миру" - це частина мирного плану щодо сектора Гази, узгодженого за посередництва США. Очолити її має Дональд Трамп, а завданням органу буде координація управління анклавом у майбутньому.
Український високопосадовець для FT сказав, що створення "Ради миру" для України - "важлива частина пропозицій, покликаних закінчити російську війну".
За його словами, Рада складатиметься з представників України, Європи, НАТО і Росії.
Головне завдання - гарантувати виконання майбутнього мирного плану і стежити за його дотриманням.
"Поки що немає жодних ознак, що Росія готова погодитися - або навіть просто серйозно обговорювати - мирний план з 20 пунктів, узгоджений США, Україною та її західними союзниками. Москва наполягає на територіальних поступках з боку України, у Києві вважають ці вимоги неприйнятними", - йдеться у статті.
Журналісти не виключають, що США поділяться цією ідеєю на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який відбудеться наступного тижня.
Коли Україна та РФ можуть підписати мирну угоду - названо місяць
В інтерв'ю Главреду секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова згадала Буданова, який казав, що ймовірність укладення перемир'я навесні 2026 року вища, ніж будь-коли.
"Багато інших експертів також говорять саме про весну. Тому я б сказала, що саме в 2026 році можна очікувати певної позитивної динаміки. Чи дочекаємося ми остаточного вирішення — це покаже час, але позитивну динаміку я в 2026 році все-таки допускаю", — сказала Курносова.
Війна в Україні - останні новини
Як писав Главред, Україна та країна-агресор Росія погодилися на локальне припинення вогню, задля проведення ремонтних робіт на Запорізькій атомній електростанції.
Тим часом російські окупанти продовжують бити по критичних обʼєктах України. Відтак, близько 100–150 тисяч киян, у будинках яких через мороз лопнули труби, швидше за все, залишаться без опалення до весни.
Крім цього, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан спрогнозував, чи запустить РФ найближчим часом по Україні "Орешник".
