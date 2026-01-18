Платний "квиток" до Ради миру: Bloomberg розкрив деталі гучної ініціативи Трампа

Трамп стане першим головою Ради та особисто визначатиме, кого запрошувати до членства.

https://glavred.net/world/platnyy-bilet-v-sovet-mira-bloomberg-raskryl-detali-gromkoy-iniciativy-trampa-10733240.html Посилання скопійоване

Трамп хоче 1 млрд доларів за членство в Раді миру / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключове:

Трамп пропонує створити Раду миру з мільярдним внеском за постійне членство

Голова Ради матиме вирішальний контроль над рішеннями та складом учасників

Кілька держав виступають проти ініціативи через концентрацію влади й фінансів

Адміністрація президента США Дональда Трампа працює над формуванням нової міжнародної структури — Ради миру, членство в якій може коштувати країнам щонайменше 1 млрд доларів. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на проєкт статуту.

За документом, Трамп стане першим головою Ради та матиме вирішальне слово у запрошенні нових учасників. Хоча кожна країна матиме один голос, усі рішення потребуватимуть схвалення голови. Термін членства — до трьох років, але держави, які внесуть понад 1 млрд доларів протягом першого року, отримають можливість залишатися без обмежень.

відео дня

У статуті Рада миру описана як структура, що має сприяти стабільності та відновленню управління в регіонах, де тривають або можливі конфлікти. Організація стане офіційною після ратифікації статуту щонайменше трьома країнами.

За даними Bloomberg, Трамп уже запропонував приєднатися до Ради низці світових лідерів, зокрема президенту Аргентини Хав’єру Мілею та прем’єр-міністру Канади Марку Карні. До участі також запрошені кілька європейських держав.

Втім, проєкт викликав занепокоєння: критики вбачають у ньому спробу створити альтернативу ООН, а потенційні учасники — надмірну концентрацію фінансового контролю в руках Трампа. Деякі країни вже працюють над спільною позицією проти запропонованої моделі.

Американські посадовці наголошують, що вступ до Ради може бути безкоштовним, але мільярдний внесок гарантує постійне членство та піде на реалізацію мандату організації, зокрема на відбудову Гази.

Статут також передбачає, що голова Ради матиме право усунути будь-якого члена, якщо це рішення не заблокує дві третини учасників, а також самостійно визначатиме свого наступника.

Білий дім уже оголосив склад першої виконавчої групи: до неї увійшли держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф, Джаред Кушнер та колишній прем’єр Великої Британії Тоні Блер.

Трамп хоче швидкого миру: думка експерта

Президент США Дональд Трамп налаштований на максимально швидке завершення війни в Україні. Ключові події в переговорному процесі можуть відбутися вже найближчими тижнями. Про це в інтерв'ю Главреду заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" і голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

"Найімовірніше, Україні варто очікувати подальшої інтенсифікації переговорного процесу. Трамп від цього не відступить. На мою думку, він прагне завершити цю історію якомога швидше - потенційно до кінця січня, зокрема, з огляду на бажання отримати номінацію на Нобелівську премію миру", - припустив Клочок.

Дональд Трамп - останні новини

Раніше Главред розповідав, що у США думають над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати дотримання майбутньої угоди про припинення війни в Україні.

Відзначимо, нещодавно Трамп заявив, що у Зеленського в переговорах "не було карт з першого дня". У президента США також запитали, чи повинен через це Зеленський відмовитися від територій. На що Трамп відповів: "У нього є лише одне – Дональд Трамп".

Крім того, 21 січня партнери Києва з Великої сімки (G7) зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, щоб заручитися його особистою підтримкою в питанні гарантій безпеки для України після припинення вогню. Про це пише Financial Times з посиланням на чотирьох чиновників, які знайомі з цим питанням.

Варто також ознайомитись:

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред