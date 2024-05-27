В Україну прибудуть французькі інструктори - Сирський

Сирський вже підписав документи, які дозволяють французьким інструкторам приїхати в Україну.

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В Україну прибудуть французькі інструктори / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/osirskiy

В Україну прибудуть французькі інструктори. Це офіційно підтвердив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Ці інструктори будуть займатися підготовкою українських військовослужбовців.

"Мною вже підписані документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом. Вірю, що рішучість Франції спонукає інших партнерів доєднатися до цього амбітного проєкту. Подякував пану Міністру за дружню підтримку французького народу та військову й економічну допомогу Україні задля відбиття російської військової агресії", - написав Сирський. відео дня

Відправка військ в Україну - останні новини

Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом щодо формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона. Пропозиція начальника штабу оборони Франції генерала Тьєррі Буркхарда, як зазначає Даалдер, включала укомплектування оборонних систем, навчання сил в Україні, початок кібероперацій і пропозицію допомоги в розмінуванні.

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